Sepulturero asegura que cementerio de Lares se encuentra en decadencia

El sepulturero del cementerio municipal de Lares, Luis Robles, aseguró el lunes en vista pública de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central, presidida por el representante Michael Abid Quiñones Irizarry, que la condición actual del camposanto es “peor que cuando pasó María”, con el peligro de que se produzcan deslizamientos de terreno colocando en peligro los cadáveres que recién se han enterrado en el área, debido a las continuas lluvias que saturan el terreno.

Robles, quien hasta hace dos días fue el sepulturero por 34 años, indicó que a pesar de la orden de cierre que se emitió por parte del Departamento de Salud (DS) y el permiso requerido de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la construcción de unos nichos y darle sepultura a los cadáveres, se continuó con el proceso de enterramientos.

“El municipio lo que hizo fue construir un cuadrado en cemento, cambiar los nichos que estaban en la parte de abajo del cementerio y ponerlos frente a la capilla, frente al portón y ahí empezaron a enterrar. Hubo una orden de cierre, pero para mí, que no había ninguna orden, porque eso siguió trabajando y enterrando incluso en la tierra, en vez de construir un panteón para contener el ataúd y el cadáver”, dijo Robles en comunicación escrita.

A preguntas del representante Luis Vega Ramos, Robles, quien era contratista del municipio, señaló que “como llueve tanto y entonces en el área que se fue, que le digo el segundo muro se está cayendo, nadie lo ha visto pero se está cayendo, que es de la misma construcción que se hizo en el 2012, que si colapsa una parte del cementerio se va a caer y el peso de todos esos panteones que están arriba, van a arrastrar a los que están cerca del muro, que están enterrado en tierra”.

Este deponente indicó que él ha tomado fotos de las tumbas de gente que le son conocidas, pero que por parte del municipio no se ha alertado sobre el peligro latente de que haya nuevos deslizamientos. Informó que posterior al inicio de las vistas en febrero, publicaron durante cuatro viernes edictos sobre el proceso para exhumar los cadáveres.

El sepulturero añadió que el proceso a seguir para la exhumación de los cuerpos era que si se iban a colocar en otra tumba dentro del mismo cementerio, él lo hacía, pero si se iban a trasladar a otro camposanto, entonces, venía un agente funerario, tal y como debe hacerse según la ley.

“Yo fui donde el alcalde Roberto Pagán Centeno, le dije deme cuarenta días, le recojo todo, esos panteones que están ahí, paso los muertos a los nichos, usted habla con Salud para que le dé los permisos, pasamos una máquina, ponemos unas vallas y se resuelve el problema, pero dijo que no, que FEMA iba a resolver el problema; si lo hubiésemos hecho como le dije ya el cementerio hubiese estado abierto en menos de tres meses”, dijo Robles.

Ante el cuestionamiento de la representante Brenda López de Arrarás, el deponente, que ha trabajado esta faena desde que tiene nueve años junto a su padre, opinó que su salida de estas labores se debe a un alegado discrimen político, “porque soy de la pava y ahora viene el año de política”.

Por otro lado, y a preguntas del representante Quiñones Irizarry, Robles confirmó la información de otros testigos que la persona a cargo de las obras de expansión en el 2012, fueron contratadas por Torres Construction. Sin embargo, fue con la maquinaria del hijo del alcalde que se realizaron las obras de movimiento de terreno dentro del cementerio.

De otra parte, los ingenieros Santiago Rodríguez, director de la OGPe en Arecibo y David Jordan, especialista de permisos de la mencionada agencia, indicaron que no fue hasta abril del presente año que se solicitaron los permisos para la construcción de los nichos que ya se han usado para sepultar cuerpos, pero que estos no se han expedido porque el municipio aún no ha entregado los documentos necesarios para aprobarlos.

Ante ello, el presidente de la Comisión indicó que se aprestarán a conversar con el DS, así también señaló que “le cursaremos una carta al señor alcalde para explicarle el peligro que corre el municipio ante la falta de acción ya que lamentablemente han sido negligentes, porque han pedido los permisos un año y medio después del paso del huracán”.

Además, informó que luego del testimonio del administrador del cementerio, Neftalí Ramos Rivera, la Comisión cursó una carta informativa, junto a documentos recopilados durante la investigación, a la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario y al director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff. Esto para compartirles los hallazgos de la Comisión referentes a las obras del 2012, ya que la ley no permite la contratación por parte de un funcionario electo de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad.