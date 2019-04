Sin comentarios Julia Keleher sobre investigación federal

“No tengo comentarios sobre la investigación. En el Departamento de Educación se han dado investigaciones desde siempre. Así que pienso se debe permitir que sigan su curso”. Así reaccionó ayer la exsecretaria de Educación, Julia Keleher al ser abordada por el medio estadounidense Chalkbeat cuando concluyó una conferencia en Yale durante la cual se describió a sí misma como “la única adulta en el salón” para justificar acciones como el cierre de escuelas.

El portal, especializado en temas de educación, describió en su titular el tono de Keleher durante la conferencia como desafiante y llamativo. También le preguntaron específicamente sobre irregularidades en una subasta de computadoras que se reporta como parte de lo que está bajo la mira federal, a lo que la funcionaria defendió el proceso. "Hicimos una inversión de $300 millones en tecnología porque no todas las escuelas estaban conectadas y los niños no tenían acceso a Internet”, dijo. Sostuvo que hubo una rúbrica para el proceso de compras y que fue riguroso. “No hubo nada fraudulento o ilegal”, aseguró. En el párrafo siguiente a esta respuesta, Chalkbeat destaca que Keleher declinó elaborar sobre más preguntas del medio.

Diveras fuentes y documentos apuntan a una investigación de las autoridades federales sobre la gestión de Keleher en el Departamento de Educación. Además del contrato de Tus Valores Cuentan, los federales investigan otras contrataciones en Educación y han requerido vídeos del edificio donde reside la exfuncionaria, así como acceso a sus cuentas bancarias.

De otra parte, se reporta sobre su conferencia en la que repasó su gestión al frente del Departamento de Educación, defendió sus decisiones y hasta habló de sentirse rechazada por no ser de Puerto Rico. “¿Alguno se ha sentido como minoría en una situación? ¿Por su voz? ¿Por su demografía? Ese sentimiento de ser “el otro” es difícil”, se reseña que fue parte de su mensaje descrito como inusualmente cargado para una presentación ante la Escuela de Gerencia de Yale.

Durante su presentación, una estudiante graduada de Yale distribuyó entre la audiencia una carta en la que objetaba a Keleher como recurso en la conferencia. En la misiva abierta se apuntaba al hecho de que la funcionaria cerró escuelas en Puerto Rico utilizando como argumento la baja poblacional por la emigración asociada al paso de los huracanes, pero que con sus acciones forzó a más familias a dejar su isla. La carta le llegó a Keleher, quien hizo referencia a ella durante su conferencia. “Si esta carta no fuese sobre mi y fuese sobre ti, ¿cómo te sentirías?”, dijo.

UPDATE! During the keynote Julia Keleher a @Yale student delivered letters condemning her participation on the Ed Leadership Conference. pic.twitter.com/HxiZz9iLMA

— Julio E. (@jlopezvarona) April 5, 2019