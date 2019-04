Correa dispara su primer homerun de la temporada

El pelotero boricua Carlos Correa disparó esta noche su primer homerun de la temporada con Los Astros de Houston.

La página MLB compartió un video del momento en que el campocorto, quien regresa de sufrir unas lesiones, logró en la cuarta entrada poner en ventaja a los Astros 2-1 ante los Athletics de Oakland.

Correa bateó para .268 con 13 jonrones y 49 impulsadas durante la primera mitad de la campaña anterior. Pero jamás se recuperó de un pellizco en un nervio de un disco intervertebral, sufrido en la segunda mitad, durante la que tuvo un promedio de apenas .180, con dos vuelacercas y 16 empujadas.

Sus problemas le llevaron a terminar la temporada de 2018 con el menor promedio de bateo en su carrera de cuatro años (.239) y con las menores cifras de hits (96), dobles (20), jonrones (15) y remolcadas (65).

