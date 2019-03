Así fue como un diario de ultra derecha estadounidense consiguió fotos íntimas y mensajes privados de Jeff Bezos

Hace un tiempo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, publicó a través de un blog personal que estaba siendo víctima de chantaje por parte de un diario y que tenían fotos íntimas de el.

Ese mismo tabloide, The National Enquirer, había publicado mensajes privados de índole amorosa que tenían como objeto destapar problemas de pareja de Bezos.

En su momento, el mandamás de Amazon recalcó que no iba a caer en el juego de los favores políticos por chantajes y cosas de esa índole, algo que dejó muy claro en esta entrada.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 7, 2019