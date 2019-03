Marisela ‘’Chelly Cantú’’ se gana el corazón de los puertorriqueños

View this post on Instagram

Gracias a @sjwbc Water Beach Club por sus increíbles atenciones para el Meet and Greet del #teamfamosos . Gracias a todos los que fueron, pasamos un momento muy lindo platicando con cada uno de ustedes! Espero se la hayan pasado muy bien junto a nosotros! Y una vez más gracias por tanto cariño! Gracias Ashley por ser tan increíble! 😘 . . . #chellycantu #tommyramos #CarlaCortijo #PuertoRico #meetandgreet #teamfamosos #teamrojo #exatlon #exatloneeuu #livethemoment #happiness