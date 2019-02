Reportan que el periodista Jorge Ramos fue detenido por Maduro

Una situación delicada experimenta el reconocido periodista Jorge Ramos, quien se encuentra "retenido" en el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo en Venezuela, según reportó Univison, uno de los medios para los que trabaja.

El reconocido reportero realizaba una entrevista al presidente Nicolás Maduro.

En su cuenta de Twitter, Univisón publicó: "Atención: un equipo de Univison, encabezado por Jorge Ramos, ha sido detenido arbitrareamente en el Palacio de Miraflores de Caracas. Estaban entrevistando a Nicolás Maduro, pero a él no le gustaron las preguntas. El equipo técnico también fue retenid".

Mexicano de nacimiento, naturalizado estadounidense, Ramos es una de las personalidades del mundo de las comunicación más conocidas del continente.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er

— Univision News (@UnivisionNews) February 26, 2019