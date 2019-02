Tatito Hernández señala que el presidente de la Junta "se ha convertido en un político como nosotros"

Tres legisladores coincidieron el viernes en que la Junta de Control Fiscal (JCF) se ha convertido en una entidad política con la consecuencia de que ha agravado el desarrollo económico de la Isla.

A juicio del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, se ha convertido en otro político más de Puerto Rico.

“Yo creo que una cosa es el discurso y otra cosa es la ejecución. Yo creo que Carrión se ha convertido en una persona tan política como nosotros los electos. Carrión dice una cosa para las gradas y ejecuta otra, adjudicado. En la práctica Carrión se ha convertido en otro político no electo", dijo Hernández Montañez a preguntas de la prensa.

El legislador se refirió al discurso de Carrión, tercero, de que el rol de la JCF era "determinar el tamaño del cuarto y al Gobierno de Puerto le tocaba ordenar los muebles".

Por su parte, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, entiende que El Congreso tiene que enmendar la Ley PROMESA para delimitar el alcance de la Junta.

“No se resuelve cambiando los miembros. El problema es cómo está el sistema estructurado. Ellos creen que son su propio gobierno y la jueza Taylor Swain les ha dado un respiro", mencionó.

Finalmente, el senador del PPD, Eduardo Bhatia entiende que las acciones de la Junta afectan el desarrollo económico.

"Tú no puedes tener estabilidad económica si no tienes estabilidad democrática. Y la democracia tiene que crecer a la misma vez que crece la economía. No podemos tener una economía que sea estable, sino tenemos una democracia que sea estable. En la medida que la Junta ha querido usurpar y ha usurpado todos los poderes de la Asamblea Legislativa y el gobernador, me parece que eso crea un hueco más grande en el que nos estamos hundiendo", expuso Bhatia.

El trío de legisladores participó de un foro auspiciado por la Cámara de Comercio sobre la ley federal PROMESA.