Joven de 19 años defiende su matrimonio con hombre de 62

Se casaron el 8 de enero de 2018 y ahora están tratando de tener un hijo, pero el matrimonio de Samantha Simpson y JR no ha estado exento de polémica, principalmente por la diferencia de edad que existe entre ambos.

La joven de 19 años, conoció a JR -de 62 años- por amigos en común y asegura que se enamoró de él un par de meses después de conocerlo.

La familia de la joven nunca aceptó la relación, lo que la llevó a irse de su casa y establecerse en la ciudad de Berryville, en Arkansas, Estados Unidos, donde comenzó a compartir departamento con su nueva pareja.

No nos dejan tranquilos

Después de seis meses de matrimonio, la pareja se mudó a la casa que compraron para formar una familia y ahora están trabajando para sumar un nuevo integrante al grupo familiar.

Sin embargo, la joven está cansada de las críticas a su relación y de quienes acusan a su marido de "pedófilo".

"Cuando estamos en público, tenemos extraños que nos toman por abuelos y nieta todo el tiempo y eso me puede molestar mucho", dijo la joven.

"Pero es aún peor cuando la gente llama a JR un 'pedófilo' cuando nos ven tomados de la mano o besarnos en público", reclamó Samantha, según reproducen los medios locales.

"No hay un momento en el que estemos fuera y alguien no haga un comentario sobre nuestra relación, y es simplemente agotador. Ya hemos tenido suficientes dificultades con la familia y los amigos que no aceptan nuestra relación, que cuando los extraños lo hacen se vuelve demasiado. Sólo queremos que la gente se dé cuenta de que estamos felizmente casados y que nuestra relación es seria, y que los demás no deberían discriminarnos de esa manera", sostuvo.