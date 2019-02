Inicia el proceso de convocatoria de la segunda edición de los PRITC Innovation Awards

Con el objetivo de destacar la industria de la tecnología de informática (IT) en la Isla como una de crecimiento para el desarrollo económico de Puerto Rico, el Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC) inició hoy el proceso de convocatoria de la segunda edición de los PRITC Innovation Awards.

Luego del éxito que tuvo la otorgación de estos premios en el 2018, la nueva Junta del PRITC copresidida por G. Antonio Sosa-Pascual y por el Juan Carlos Chipi, decidieron continuar con este esfuerzo ya que ha sido sumamente positivo para la industria IT y se espera que este año participen más compañías e individuos.

Según destacó José Huyke, miembro de la Junta y encargado de los premios “el año pasado, se otorgaron cinco premios a cinco compañías y organizaciones de las muchas que participaron, a pesar de que Puerto Rico se vio gravemente afectado por el paso del huracán María. La primera convocatoria de los premios se lanzó en septiembre del 2017, justo antes del paso del huracán María, lo que retrasó un poco el proceso de solicitudes y entrega de los premios. No obstante, estas compañías no perdieron el entusiasmo y pudieron desarrollar sus productos, servicios, procesos y/o plataformas de IT con gran éxito, logrando posicionarse como las mejores dentro de sus categorías. Lo que dio paso a que estos premios se lograran entregar por primera vez, en el 2018 CIO & IT Leadership Conference”.

Ante esto, Sosa-Pascual señaló que “este tipo de premiación ayuda a adelantar nuestra causa como organización de posicionar a Puerto Rico como líder regional en servicios de IT e innovación tecnológica. Hace un año estos premios no existían. No había una organización que resaltara la creatividad, buena labor y éxito que está teniendo esta industria en la economía. Es importante que nuestra sociedad reconozca la contribución en términos de empleo y crecimiento que tiene el sector de tecnología, para que nuestra economía sea robusta y sólida”.

Los objetivos estratégicos de estos premios son: concientizar sobre la importancia de la industria de IT de Puerto Rico; reconocer prominentemente a individuos, productos, proyectos y organizaciones por su relevancia en la industria y convertir a nuestra industria en líder a nivel de innovación tecnológica, impacto de negocios, contribución a la industria, proyección internacional y beneficio social; así como aumentar la competitividad de nuestra industria vis a vis, nuestra región.

Por su parte, el ingeniero Chipi reiteró que “es importante que se destaque el trabajo y la lealtad que estas organizaciones e individuos han tenido al apostarle a nuestra Isla. Además, como custodios del PRITC nuestro deber es lograr que la industria local se mantenga altamente competitiva en el mercado nacional como internacional y este tipo de premios motiva al desarrollo de nuevas tecnologías y a que esta industria siga creciendo”.

Los PRITC Innovation Awards están divididos en cinco categorías las cuales reconocerán a individuos, productos, proyectos y organizaciones destacadas en este sector. Las cinco categorías son: Premio Propiedad Intelectual, Proyecto IT del Año, Exportador Tecnológico del Año, Startup Tecnológico del Año y Premio de Impacto Social. Los ganadores serán premiados durante el 2019 ‘CIO & IT Leadership Conference, evento principal de la Industria de IT en la Isla el cual se ha celebrado exitosamente por los pasados cinco años.

Sobre los procesos de evaluación Huyke enfatizó que “tal y como se realizó el año pasado, el proceso de evaluación de las organizaciones e individuos participantes se llevará a cabo dentro de los más altos estándares de calidad y transparencia. Contará con un panel de jueces independiente para mantener la integridad de los premios”.

Finalmente, Sosa-Pascual hizo un llamado a todo el sector de informática en la Isla a que participe de estos premios, al tiempo que destacó que esta industria “ha generado miles de empleos directos de alta remuneración y con una alta concentración de talento joven, logrando una tasa de desempleo cerca del cero porciento. También la industria de tecnología es una de las mejores pagadas en nuestra Isla. Por eso es importante que se reconozca el talento y los productos tecnológicos que estamos produciendo para que nuestra industria se mantenga a nivel productiva y competitiva”.

El periodo de nominaciones comenzará a partir de hoy 20 de febrero de 2019, hasta el 13 de marzo de 2019, última fecha en que el PRITC aceptará nominaciones para sus cinco categorías. Los interesados en participar de los ‘PRITC Innovation Awards’ pueden acceder la página web www.puertoricoisit.com para más detalles y reglas.