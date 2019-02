Trump confirma declarará "emergencia nacional" para construir muro

El presidente Donald Trump confirmó que declarará una emergencia nacional con el fin de obtener fondos para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca.

La medida le permitirá sobrepasar al Congreso para asignar más fondos a la erección de vallas en la frontera entre Estados Unidos y México.

El Congreso le ha autorizado gastar unos $1,400 millones en vallas, muy por debajo de lo que Trump dice que requiere para el muro.

Para sobrepasar al Congreso, Trump prevé usar su autoridad ejecutiva para derivar fondos de otras fuentes hasta reunir unos $8,000 millones, incluso de cuentas de los departamentos del Tesoro y Defensa, aunque no de dinero reservado para desastres naturales.

Mientras Trump atendía preguntas de los periodistas, la secretaria de prensa Sarah Sanders tuiteó una fotografía en blanco y negro del presidente firmando la declaración de emergencia nacional en la Oficina Oval.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS

Atentos en Puerto Rico a las acciones de Trump

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares adelantó ayer que acudiría a los tribunales si el presidente de Estados Unidos declara un estado de emergencia para usar los fondos destinados a Puerto Rico para la construcción de un muro fronterizo.

“Si el presidente pretende utilizar sus poderes de emergencia para quitarle fondos a Puerto Rico y a otros estados, lo veré en corte. Nuestra isla necesita con urgencia el desembolso de dinero asignado para encaminar ya su reconstrucción”, informó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

"¿Son ahora Puerto Rico y California (ciudadanos estadounidenses) los que pagarán el muro? Si este es el caso, nos veremos en la corte", respondió Rosselló a un tuit de Trump publicado en el 2016 donde este decía que "México pagará por el muro!".

Is it now Puerto Rico and California (American Citizens) that will pay for the wall? If this is the case, we’ll see you in court. https://t.co/KwDjEloXm2

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) 14 de febrero de 2019