Maduro reta a Trump hablando inglés y las redes sociales se burlan

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro habló sobre las sanciones que Estados Unidos había anunciado sobre el sector petrolero venezolano. En su discurso, ante funcionarios, el líder chavista decidió mandar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump en un irónico inglés para desafiarlo.

Maduro se refirió a los bloqueos a sus cuentas en el exterior y mencionó que son "ilegales y unilaterales" y agregó que con esta medida pretender "robar la empresa Citgo (filial de Pdvsa en EE.UU) a todos los venezolanos".

Maduro habla mal el inglés

Y luego se dirigió directamente a Trump y lo hizo en inglés: "Donald Trump, con Venezuela no te metas! Hands off Venezuela! ¡Donald Trump, hands off Venezuela! De inmediati".

Luego de esto, dijo: “Not that way, Donald Trump! Intervencionismo en Venezuela no. Not that way, Donald Trump!”. Decía Maduro, a lo que todos los asistentes comenzaron a reír porque el mandatario se equivocó al decir “de inmediati” (Immediately, en inglés). Luego de las risas dijo: "Se dice así, ¿no?".

Mira el video:

Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien se autoproclamó la semana pasada presidente encargado de Venezuela. Estados Unidos lo tiene acorralado a Maduro con las sanciones que el mismo le implicó a las empresas petroleras.

Reacciones de las redes:

Las redes no perdonaron el mal hablado de su inglés y se burlaron del mandatario con memes y videos. Estas fueron algunas de las reacciones en Twitter:

Así como habla #Maduro Inglés, así maneja el país y la economía https://t.co/FdY0mgJ32W — Simon Restrepo Barth (@restrepobarth) January 31, 2019

Al menos habla inglés, escuchar a Maduro te hace sangrar los oidos https://t.co/c129jXQuFE — ARIEL. (El perro oso) (@118ari) January 30, 2019

Al parecer están Venezuela esta es una imagen del vídeo donde maduro habla en inglés pic.twitter.com/yF6p1TXzsm — Ray (@RayPDC) January 30, 2019

Que pensaran los seguidores de Maduro cuando habla en inglés o dice cualquier burrada? No sentirán pena ajena?🤔🤔 — Carolina Alfonso R. (@caritoalfonso88) January 31, 2019

@NicolasMaduro Maduro entre mas habla mas la embarra y como habla en ingles pues eso cree el .. mas ridiculo aun.. payaso pic.twitter.com/7WHJimrooJ — astrix sonico (@getsemani4040) January 28, 2019

