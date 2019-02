Luis Fonsi: “Sigo siendo el mismo”

Si Luis Fonsi tuviese que señalar un momento cumbre de su trayectoria artística de dos décadas, muy probablemente seleccionaría el día de hoy.

Esto se traduce en el proyecto discográfico que acaba de lanzar, Vida, material que recoge los éxitos “Despacito” y “Échame la culpa”, entre unas quince canciones, que lo han llevado a recorrer el globo y ser recipiente de múltiples reconocimientos.

En esta producción, que describe como la más importante de su carrera, fusiona magistralmente los géneros pop latino, R&B, dembow, reguetón y ritmos tropicales, producto de su madurez y evolución musical y artística.

El álbum cuenta con las colaboraciones de Daddy Yankee, Justin Bieber, Demi Lovato, Stefflon Don, Ozuna y Karol G.

En tus propias palabras, ¿cómo describes Vida?

Es básicamente la manera de cómo yo describiría mi vida al sol de hoy. Cada disco es una radiografía de lo que uno está viviendo en este momento y lo que uno ha vivido. Lo lindo y lo no tan lindo. Las altas y las bajas. Ahí desahogamos nuestras emociones, nuestros logros y miedos. Cada disco tiene un aire diferente. Hay mucho por contar.

Al momento de sentarte a componer las canciones, ¿qué busca el autor?

Busco retos. Busco diferentes situaciones. Busco esa idea que nace de una manera natural y no forzada. Así como, a veces, uno se levanta con una energía diferente, esa energía uno la traduce en música.

Algunas veces me levanto con la idea de una canción súper alegre en ritmos, y otras veces me levanto con algo más profundo, con mucha letra o más poesía.

Es un poco dejarme llevar por lo que me dice mi cuerpo, mi corazón y, a nivel de producción, lo que uno quiere es algo que sea refrescante.

¿Cómo describes el proceso creativo?

De los grandes como Alejandro Sanz, Franco De Vita y Juan Luis Guerra, que llevan mucho más tiempo en esta industria, y que considero amigos y maestros, he aprendido de ellos que no hay una rutina y que no debe haber una rutina. Cuando la musa llega, cuando todas las estrellas se alinean, uno tiene que aprovechar ese momento. Mis mejores composiciones, canciones como “No me doy por vencido”, “Aquí estoy yo”, “Quién te dijo eso” y “Despacito”, que han sido importantes en mi carrera, fueron ideas que nacieron de forma natural. No las tuve que buscar; ellas llegaron a mí. Algunas veces, uno planifica un momento para escribir y otras veces me levanto con una idea bien clara en mi cabeza y tengo que salir corriendo a grabar para que no se me olvide la idea original, porque casi siempre esa idea original es la que hace que una canción sea buena o no.

¿Cómo describes la evolución musical y el giro que ha tenido tu carrera a partir del éxito global “Despacito”?

Nosotros los artistas tenemos que ser ágiles y saber defender nuestro mensaje y nuestro estilo. Debemos saber cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos. Debemos saber quiénes somos, pero más importante aún es saber quiénes no somos. Uno tiene que saber crecer con el tiempo y evolucionar.

Siempre utilizo la palabra evolucionar, no cambio, porque sigo siendo el mismo Fonsi desde el primer disco. Sigo escuchando la música de siempre, pero la vida te va llevando a adaptarte a tu entorno.

En la música es igual. Cuando comencé, estaba muy influenciado por el género R&B, después por el género pop rock, luego hice un disco más guitarreado y otro más orgánico… y ahora tengo un disco que está más influenciado por ritmos urbanos, porque la música urbana está influenciando al mundo entero. Me la disfruto, la bailo y la gozo. Creo que dentro de lo que uno hace, uno tiene que celebrarlo y saber mantenerse fresco con estos sonidos, y es lo que hice con esta producción. Hay letras que son balada, románticas, con mucha letra y mucha poesía, pero la producción esta hecha de una manera que suena como los ritmos de hoy día, no como mis discos de veinte años atrás. Este el reto de cada artista, de mantenerse siempre a la vanguardia y hacer cosas con mucha honestidad.

¿Por qué crees que te seleccionan como coach casi todos los participantes de la competencia musical La Voz USA?

(Risas). Pues eso habría que preguntarles a los participantes.

En realidad, me estoy disfrutando mucho está primera edición que, gracias a Dios, está liderando en ratings. Creo que si hay algo bonito en esta edición es que cada coach (Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives) tiene su propio estilo y su manera de hacer la música. Eso le da una paleta de colores diferentes a cada participante para escoger por cuál vía se quieren ir a aventurar. Siento que tengo un equipo bien sólido de grandes cantantes y sabemos que, al final del día, cualquier cosa puede suceder. Lo importante para mí es que la voz que tenga que ganar gane. Eso es lo importante para mí.

Sabemos que no estas ajeno de los problemas sociales en Puerto Rico, ¿tienes algún planteamiento respecto a la violencia del género?

Tengo muchos planteamientos, pero lo más importante es la unión y ser positivo. No vamos a tapar el sol con un dedo, pero siempre me he expresado con mucha sinceridad. Por supuesto que me impactan las cosas que veo y siempre estoy tratando de desear lo mejor al país.

Yo siempre trato de ser una imagen positiva, no solo para los que están en mi país, sino para los que están fuera, para que vean a Puerto Rico como lo que es: un lugar mágico, un lugar especial y la razón por la que estoy aquí.

Con su fanaticada en Puerto Rico

El artista compartirá este fin de semana con su fanaticada en dos firmas de autógrafos; el sábado 2 de febrero, a las 2:00 p. m. en The Mall of San Juan, y el domingo 3 de febrero, a la 1:00 en The Mayagüez Mall.

En The Mall of San Juan, los visitantes podrán disfrutar de una exhibición de fotos y reconocimientos del cantautor a lo largo de su exitosa carrera. La exhibición estará localizada en el pasillo sur del primer y segundo piso del centro comercial.