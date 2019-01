Joven narra la "peor pesadilla de su vida" ocurrida en Cupey

Una joven narró a través de Facebook el terrible momento que vivió esta madrugada al ser intersectada cerca de la Academia Señora de la Providencia en Cupey, por tres individuos enmascaradas armados en medio de un robo "carjacking".

En un intento de alertar a sus amigos en las redes sociales, la joven contó que lo primero que se le ocurrió decir fue que estaba embarazada y que la dejaran con vida, y se llevaran todo, excepto su celular para poder comunicarse con sus padres.

"Dos de ellos me apuntaban con sus pistolas y uno de ellos andaba guiando. Insistentemente uno de los individuos le decía al otro que me disparara mientras yo le imploraba que se llevara todo menos mi celular (puesto tenía que llamar a mis padres para que me buscaran). Le digo que estaba embarazada (lo primero que se me ocurrió) y que por favor tuviera piedad y se llevara mi guagua con todo pero que me dejara viva", lee el post publicado en Facebook.

Tras las súplicas de la mujer "Gracias a Dios resultó y el chico tiró mi celular y me dejó ir… Fueron 5 minutos que increíblemente se sintieron 2 segundos para mi, todo pasó demasiado rápido. No paro de temblar y el shock no me deja dormir. No pude ver sus caras porque las llevaban cubiertas, pero el que negó dispararme era un niño e incluso le pregunté porqué lo hacía si tenía toda una vida por delante… palabras no bastan para expresar todo lo que siento y el miedo que tengo de volver a salir. En fin, se llevaron mi guagua con todas mis pertenencias, pero sigo con pulso. Solo le doy gracias a Dios que estoy aquí".

Según la Uniformada, el “carjacking” se reportó a eso de las 5:23 de la madrugada del miércoles en la carretera PR-8176, frente a la Academia La Providencia en Cupey.

La joven víctima identificada como Carla Lasalle, alegó a la Policía que los ladrones le robaron, una Jeep Patriot color gris con tablilla IRX-729 y le arrebataron su celular que luego estos le devolvieron.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación.