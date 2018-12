Renuncia secretario interino de prensa de Fortaleza

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó hoy jueves la renuncia del secretario interino de Prensa, Rafael Josué Vega, efectiva el 15 de enero de 2019. Con esta última renuncia, suman al menos 23 las bajas importantes en sus casi dos años de Gobierno.

El primer ejecutivo agradeció la labor de Vega durante estos pasados seis meses de interinato, así como su labor como subsecretario de Prensa desde enero de 2017.

“Rafael ha sido un gran colaborador de esta administración y una persona siempre enfocada en llevar a cabo una labor impecable de divulgación sobre nuestra política pública. Su función como secretario interino de Prensa ha sido esencial para mantener a los medios y a la comunidad informada de las acciones que lleva a cabo nuestro Gobierno”, sostuvo el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares añadió que “le agradezco su esfuerzo, su dedicación y el profesionalismo que siempre lo ha destacado; y le auguramos mucho éxito en sus planes y proyectos futuros”.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, manifestó que “Rafael Josué es un gran profesional y tenemos que agradecer su excelente servicio en estos dos años. Fue un ejemplar asesor y oficial de prensa para el gobernador y para el Gobierno. Sabemos que tendrá éxito en sus nuevos rumbos”.

Vega asumió el cargo de secretario interino en agosto de este año, cuando Yennifer Álvarez Jaime renunció a su cargo como secretaria de Prensa de la Fortaleza. Esta aseguró que su decisión respondía a su anhelo de desarrollarse como profesional y portar al país desde el sector privado.

Vega expresó que “me siento sumamente agradecido por la confianza que me presentó el gobernador y por la labor que me delegó. Mi paso por la Administración Rosselló Nevares ha sido de gran crecimiento profesional y me retiro con la certeza de que lo aprendido aportará de gran manera a mi experiencia profesional en otros espacios”.

Durante las próximas semanas, el primer ejecutivo anunciará la persona que asumirá el cargo luego del 15 de enero.

