Mimi Pabón sobre sus fotos: es mi vida, es mi cuerpo y es mi página

🦒BARE FACE🦒 La seguridad en uno mismo puede hacer a otros sentir incomodos. No hay porque excusarnos de nuestra feminidad. No tenemos porque continuar pensando que todo lo que una mujer hace es para el sexo opuesto o con una connotación sexual. No todo gira alrededor de esa cultura milenaria de que la mujer se vestía, posaba y ejercía todos sus actos para complacer a un hombre. Ahora nos vestimos de esta forma porque NOS gusta, posamos de una forma porque podemos, subimos fotos así o asá porque nos complace a nosotras y porque detrás hay un significado de empoderamiento: es mi vida, es mi cuerpo y es mi página. Escuchar continuamente quejas de hombres y en su mayoría mujeres de que nos debemos vestir, que lo hacemos para tener likes, que nos debemos querer mas etc., demuestra la falta de inteligencia social hacia los derechos humanos más básicos: ser feliz, libertad de expresión y respetar al prójimo. Juzgar, señalar, interpretar la vida de los demás según, TU entorno y TUS ojos no lo hace una realidad. No soy ejemplo para las madres que buscan una mujer tradicional, conservadora que solo muestra el lado intelectual para ganar el respeto de otros, soy el ejemplo para todas aquellas mujeres que deciden simplemente SER ellas mismas, con mucha o poca ropa, con estudios o sin ellos, con un hombre al lado o sin el, pues el respeto no se mide con tela o con grados académicos. Represento un ejemplo a todas las mujeres que estudian, se destacan como buenas estudiantes, logran una carrera a paso lento pero digno, se pagan su propia casa, mantienen a su propio hijo, viajan el mundo, aveces tienen más de tres trabajos y viven su vida como desean aún sabiendo que el mas mínimo acto de rebeldía, entiéndase mostrar trozos de piel, las convertirá ante los ojos de muchos como una cualquiera, una mujer fácil, sin moral, sin inteligencia, sin respeto a si misma, interesada, trepadora y vaga. La única realidad es que nadie es perfecto, cada ser es un mundo distinto, se vive una sola vez en la vida, disfrútala al máximo sin hacerle daño a nadie. Vive el HOY por ti no por nadie, es TU vida y es solo una 🙏🏽 #mimipabon #yacasiacabaelaño #latina #giraffeprint #mom #life #natural amo

