Prevén que Wanda Vázquez no regresará a su cargo

El nombramiento de la jefa de Fiscales, Olga Castellón, como secretaria interina del Departamento de Justicia (DJ), podría tener como efecto prolongar la inestabilidad en esa agencia, dado que es posible Castellón sea parte en alguna medida del proceso judicial que comenzará cuando el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) radique cargos contra la secretaria Wanda Vázquez Garced.

“Podría pasar que, por la magnitud de la investigación o por el curso que tome el procedimiento, la interina, de alguna manera, tenga que formar parte del proceso (judicial), en cuyo caso, las funciones del Departamento quedan completamente desajustadas para cumplir con lo que la ley y la Constitución le encomiendan”, sostuvo el abogado constitucional, Carlos Ramos González.

El licenciado indicó que el mero hecho de que Castellón haya comparecido ante el FEI para ser entrevistada en relación con el caso y que eso sea público —independientemente en la capacidad en la que haya sido entrevistada—, complica la selección que ha hecho el gobernador para ejercer las funciones de secretaria de Justicia.

“El Departamento de Justicia] está pasando por una crisis que yo no estoy seguro si el gobernador ha comprendido su magnitud” – Carlos Ramos González, abogado constitucional

Ante eso, Ramos González prevé “inestabilidad en la dirección de lo que es el Departamento de la Rama Ejecutiva, a mi juicio más importante, y tienes una inestabilidad en quien es la tercera persona, el tercer cargo a ocupar la función del gobernador del país en caso de ausencia del gobernador y del secretario de Estado”.

Por petición de Vázquez, el gobernador Ricardo Rosselló relevó de sus funciones a la secretaria, “mientras se ventila el caso que será presentado por la Oficina del FEI”.

Ante los hechos, el exsecretario de Justicia, José Sánchez Acosta, dijo que no prevé que Vázquez regrese a sus funciones como secretaria.

“No vislumbro, a menos que sean unos cargos que ella pueda despachar con una moción de desestimación, sin siquiera enfrentarse a los cargos, yo no visualizo que ella regrese a la secretaría”, expresó el licenciado a Metro.

“Es una posición demasiado delicada en nuestra estructura de agencias de orden público como para pasar por alto el hecho de que la principal funcionaria de ese departamento está siendo objeto de cargos”, añadió.

La funcionaria fue citada a comparecer a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan para la presentación de cargos, el próximo viernes 7 de diciembre a la 1:30 de la tarde. Metro supo que a Vázquez Garced se le presentarán dos cargos, aunque será ese día cuando se conozca sobre el contenido específico de las denuncias.

“Aunque ella saliese bien, en el momento en que quiera regresar, creo que la realidad se va a imponer, y creo que mucho antes de que culmine el proceso. Tengo la impresión de que la secretaria va a tener que dejar su puesto”, apuntó Ramos González.

El sistema de justicia del país ha estado en entredicho desde que el pasado 1.o de noviembre se reveló que Vázquez Garced estaba siendo investigada por el FEI y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tras, presuntamente, intervenir en el acuerdo de un caso de escalamiento en la residencia de su hija.

“Como he sostenido desde el primer día, hoy me reitero en que no he cometido ningún acto ilegal, antiético o inmoral en mis funciones como secretaria de Justicia”, sostuvo Vázquez en declaraciones escritas.