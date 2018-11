“Se bebe, se come, se baila, se mata”: el controvertido bar que rinde homenaje a Pablo Escobar en París

El bar "Medellín Paris" fue inaugurado hace tan sólo una semana y ya genera polémica por el homenaje que hace al difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

“Se te abrirá un mundo nuevo y oscuro. Cruzarás el Atlántico y aterrizarás en Sudamérica en los barrios de Medellín”, promete el recinto, de acuerdo con el medio RFI.

Para entrar al polémico lugar se debe preguntar a "alias Popeye" por su patrón, se sirven cócteles alusivos a la vida del capo de la droga o a sicarios, se baila regatón y se simulan tiroteos, inclusive, con muertos.

“Medellín es una ciudad muy bonita, pero construida sobre un cementerio”, indica uno de los mensajes que rezan en su interior. Tienen un altar para los santos y los comensales pueden prender una vela en honor a Pablo Escobar cuando terminan su cena, narra radio Blu.

La comunidad colombiana en París e inclusive habitantes de Colombia han mostrado su profundo rechazo a lo que consideran una "apología" al narcotraficante.

"Qué ignorancia la de Francia,Bar de imbéciles indolentes franceses en Paris que hace apología a la violencia de el megalómano Pablo Escobar", indicó la usuaria de Twitter Paula Velez.

Desde la administración del bar aseguran que “no glorifica la vida” de Pablo sino “su muerte” y que ocupa nombres alusivos a su vida porque parecen “divertidos”. Junto con esto, agregó que realizan donativos a la asociación francesa “Arc en ciel enfant Colombie” que ayuda a niños colombianos.

No obstante, de acuerdo a las declaraciones que dio la organización a RFI, ellos no han recibido ninguna donación y que no pueden aceptar "dinero de quienes se divierten con esta violencia mientras nosotros ayudados a niños víctimas de todo esto".