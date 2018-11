Demócratas buscarían que fondos de ayuda a P.R. se mantengan lejos de la deuda pública

Líderes demócratas del Congreso de los Estados Unidos condenaron hoy la alegada posición del presidente Donald Trump, respecto a que no apoyaría el envío de fondos federales de ayuda adicionales a Puerto Rico, tras el paso del huracán María, pero estuvieron de acuerdo en que deben evitar que esos fondos sean dirigidos al pago de la deuda pública de la Isla.

Entre los ocho demócratas que firmaron la misiva está el representante Raúl M. Grijalva (Arizona), el principal demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y quien sería el próximo presidente, una vez entre en función el Congreso 116º. Dicho Comité tiene jurisdicción directa sobre los asuntos relacionados a Puerto Rico. También firmó la representante Nydia M. Velázquez (Nueva York) y la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts). El grupo sostuvo que retirar la ayuda federal de socorro tendría un "efecto catastrófico en la ya frágil recuperación de la isla".

Los legisladores, sin embargo, apoyaron que en legislación futura se asegure que los fondos de ayuda para desastres se utilicen para pagar la deuda de Puerto Rico.

"Nadie quiere ver que los fondos de alivio de la deuda terminen en manos de los fondos de cobertura de Wall Street y los tenedores de bonos, pero eso no es razón para terminar por completo la ayuda", apuntó Grijalva.

"El presidente Trump y los republicanos en el Congreso le dieron la espalda a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico después del huracán María, y la isla todavía sufre por su negligencia. Necesitamos celebrar audiencias, abordar la crisis humanitaria y proporcionar todos los recursos que podamos para ayudar a reconstruir la isla. En cambio, el presidente está amenazando con sacar la pequeña ayuda federal que la isla está recibiendo", sostuvo.

De acuerdo a medios estadounidenses, el presidente Trump a manifestado que no quiere que Puerto Rico sea incluido en futuros proyectos de asistencia por desastres de huracanes. Hace poco menos de un mes, el mandatario expresó en referencia a la Isla que los Estados Unidos "no rescatarán las obligaciones pendientes y pendientes de pago con el dinero de asistencia para huracanes".

