Aumenta probabilidad de fortalecimiento del sistema tropical #96L

El sistema tropical #96L, el cual podría pasar por el norte de Puerto Rico en los próximos días, mantiene una alta probabilidad de que se fortaleza en las siguientes horas.

De acuerdo a las autoridades meteorológicas, el fenómeno podría ser depresión o tormenta tropical en uno o dos días con probabilidad de 50 por ciento. Mientras, de tres a cindo días tiene una posibilidad de fortalecimiento de 90 por ciento.

Lluvias podrían afectar la isla con la cercanía de la onda tropical o un ciclón entre mañana martes, al jueves.

La temporada de huracanes de este año culmina el próximo 30 de noviembre.

Fast moving showers will continue to develop and move across the local islands.

Aguaceros de rápido movimiento continuarán desarrollándose y moviéndose a través de las islas locales.#prwx #usviwx pic.twitter.com/kF91WMoSdD

