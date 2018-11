Aseguran consenso en la reforma contributiva

El comité de conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1544, que propone enmiendas al Código de Rentas Internas, trabaja en el lenguaje de la medida para llegar a un consenso este martes, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio “Tony” Soto.

El legislador dijo que el proyecto debe aprobarse mañana. “Hemos provisto la información que se nos requirió por la Junta, varias alternativas para poder mitigar los $20 millones adicionales que están pidiendo de buffer, hemos intercambiado el lenguaje para lo de los closing agreements y hemos suministrado la información sobre las máquinas tragamonedas”, expuso Soto sobre los tres requerimientos de la Junta de Control Fiscal (JCF). Asimismo, agregó que mantienen conversaciones con el ente creado por la Ley Promesa y con el Departamento de Hacienda.

“Esperamos entre mañana y el martes por la mañana cuadrar todo el lenguaje para discutirlo con los presidentes de los cuerpos y tener un proyecto de consenso el martes”, aseguró el representante.

Justifica trabajos para eliminar impuesto al inventario

Por otro lado, Soto indicó que no se trabajó la eliminación del impuesto al inventario debido a una tardanza del Departamento de Hacienda en la entrega de información. “La realidad es que, la información, el Departamento de Hacienda nos la proveyó el lunes por la noche, y cuando la revisamos todavía falta data. No está completa, y lo que acordamos fue que, para no apresurar el proyecto, nos vamos a continuar reuniendo todas las semanas, los miércoles, para ponernos de acuerdo con un lenguaje final del proyecto y poder aprobarlo en la próxima sesión”, aseguró.

Rosselló anticipa atrasos en implementación de la reforma

Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló aseguró en conferencia de prensa que “algunas partes pueden retrasarse unos meses y eso esta bien con tal de que nosotros podamos ejecutar la reforma contributiva amplia para Puerto Rico”.

El primer ejecutivo expuso que espera que el proyecto final incluya el crédito contributivo del 5 % a individuos, la eliminación del business to business, el crédito por trabajo, la reducción del IVU en alimentos preparados y la baja en tasas corporativas.

Listo proyecto de COFINA para firma del gobernador

• Según la Junta y el Gobierno, el acuerdo provee para una reducción de más de 32 % en la deuda de COFINA; logra aproximadamente $17,500 millones en ahorros en el servicio de deuda para Puerto Rico.

• Mientras, los grupos opositores del acuerdo han reclamado que el acuerdo “condena a Puerto Rico a pagar $33,000 millones, cuando se prestaron $17,000 millones”.

• Según la Junta, esto “evita litigios costosos que consumen mucho tiempo y permite que los bonistas individuales locales en Puerto Rico reciban una recuperación significativa.