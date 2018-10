Karol G contesta nueva tiraera de Cosculluela: "Te falta mucho para ser un hombre"

La cantante Karol G tuvo que salir al paso de una foto que el cantante puertorriqueño Cosculluela publicó en su Instagram para criticar al artista por querer "seguir dañando a las personas" al meterla a ella en la guerra que tiene con el trapero Anuel AA.

José Cosculluela Suárez, nombre real del reguetonero, subió una foto a su perfil junto a Karol G, y la acompañó con una nueva tiraera para Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila de Anuel.

Pero al Becky G ver que la foto no se usó para bien, según ella, decidió responderle al boricua en el mismo post. Y lo hizo de manera rotunda.

Foto: Comentario de Karol G a Cosculluela por nueva tiraera para Anuel AA

"[Eres] el ser humano más mal intencionado del mundo entero. No tienes mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino, done estaba con mi papá tranquila, y con mucho respeto te recubimos y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen [entre Anuel y tú]", comenzó la compositora del tema "Mayores".

Pero, la situación se puso más fuerte cuando Rebecca Marie Gómez, su nombre real, reveló que supuestamente Cosculluela la esperó por dos shows completos "nada más para tirarte esa foto en la que ni sonreí y hasta me editaron la cara". Luego, Becky G alegó lo que ella entiende que significó la foto.

"Lo que buscas es seguir dañando a las personas y que bajo caíste involucrándome a mi. Te falta mucho para ser hombre. En pelea de hombres no se mete una mujer", finalizó.

Con la foto, "El Prínci" se metió en la vida de Anuel AA y Karol G, que últimamente se ha visto junta al expreso en conciertos y redes sociales.

Cosculluela no dijo nada en la foto y simplemente publicó dos emojis. Uno haciendo referencia al trapero con la imagen de un demonio y, el otro, una cara tirando un beso.