Líder magisterial desea que a Keleher "la arropen las cucarachas"

Eva Ayala Reyes volvió a la carga con sus críticas hacia la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, al desearle que "la arropen las cucarachas", en vista de que a cinco universitarios se les encontró causa para juicio por la protesta que ocurrió el año pasado en Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Esta es la segunda vez que Ayala Reyes le envía un fuerte mensaje a Keleher.

"RABIA… Rabia es la que siento cuando le encuentran causa a unos jóvenes universitarios por defender la educación. Coño donde está la sensibilidad de este pueblo que permite tanto atropello. Que no vengan los moralistas a decirme cómo puedo pensar y actuar como educadora. ¿Quieren saber? (sic)", comenzó diciendo la líder del grupo EDUCAMOS.

Acto seguido, entre otras cosas, dice que desea que "Keleher la encierren en una de las escuelas que cerró y que las cucarachas la arropen".

Los comentarios, publicados en Facebook, también van dirigidos a una funcionaria de la UPR que no menciona y al senador Abel Nazario, recientemente arrestado por una alegada fabricación o uso de documentos falsos y fraude electrónico al Departamento del Trabajo Federal cuando era alcalde de Yauco.

De estas dos personas, Ayala Reyes escribió: "Deseo que Abel Nazario se pudra en una cárcel" y "La cerda rectora que acusa los jóvenes universitarios que la sienten por lo menos 1 mes bajo sol en la pista donde encontraron millones de botellas de agua. Etc. Etc. Etc. (sic)".

En abril de este año, Ayala Reyes comentó: "No me importa decir lo que pienso… deseo darle un galletazo a Julia Keleher". Este deseo provocó que la encargada de la educación pública del país confesó sentirse intimidada y amenazada por la intención de la dirigente sindical. Por esto, el DE decidió presentar una querella ante la Policía de Puerto Rico.

La última información que compartió la Uniformada y el DE fue que el reclamo se estaba investigando.

Vea la publicación de esta ocasión: