Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer abriría en seis semanas

En unas seis semanas, el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) abrirá sus puertas para atender finalmente a los pacientes de cáncer en la isla, ese fue el acuerdo al que se llegó hoy en la vista ejecutiva celebrada por las Comisiones de Salud y,, así como la de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico.

En la vista la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) reconfirmó que los $4.8 millones que la administración del Centro había ahorrado de presupuestos previos, están disponibles para usarse. En entrevista con Metro, el CCC ya había confirmado que la OGP había liberado los fondos, pero que su uso estaba sujeto a la aprobación de la Junta de Directores que aún no había reunido para dar su visto bueno.

Pero hoy, en plena vista, se convocó a una reunión de emergencia de dicha Junta que avaló entonces mediante referéndum el dar paso a las compras necesarias para completar las salas de operaciones y de urología, y poder abrir el hospital especializado. Metro supo a través de una fuente que, en realidad, el presidente de la Junta de Directores, el doctor Augusto Ochoa Gautier, había sometido a votación electrónica la aprobación del uso de los fondos para los compras restantes. Sin embargo, algunos de los miembros de dicho cuerpo, como el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez; el presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman; y el rector interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), doctor Segundo Rodríguez, no habían emitido su voto, lo cual mantenía detenido el proceso y lo colocaba en peligro de anulación.

No obstante, luego de la vista pública del pasado martes –a la que el secretario de Salud asistió so pena de desacato y en la que favoreció una APP para el Centro Comprensivo de Cáncer–, el titular de dicha agencia emitió su voto, seguido por el presidente interino de la UPR. Finalmente hoy, durante la vista ejecutiva, el rector interino del RCM emitió su voto a favor de que el CCC utilice los fondos en cuestión.

“Esto es una muy buena noticia para Puerto Rico, me complace que luego de esta vista ejecutiva podamos anunciar que en unas seis semanas el Centro Comprensivo de Cáncer podrá iniciar las operaciones completas del hospital y comenzará a recibir pacientes. Ya desde el pasado viernes el Centro está dando tratamientos ambulatorios y laboratorios. Con este acuerdo logrado hoy se podrá poner a operar el hospital completo. Pero que quede claro, este Senado y este servidor vamos a estar muy atentos a que se cumpla con lo acordado, que se hagan las compras autorizadas hoy y, que no haya más obstáculos que impidan que comience a funcionar el hospital”, expresó el senador Eric Correa Rivera, presidente de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado, y autor de la Resolución del Senado 700 que dio paso a una investigación sobre por qué el CCC no está operando aún a total capacidad.

Correa Rivera dijo estar confiado en que no sea necesaria la intervención de la legislatura "cada vez que haya que tomar una decisión" y que a raíz de la vista de hoy la comunicación entre las partes mejore a fin de mantener el funcionamiento adecuado de la institución.

A la vista ejecutiva comparecieron representantes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la administración del Centro Comprensivo de Cáncer y los miembros de la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer, con la excepción del secretario de Salud y el presidente de la Universidad de Puerto Rico, quienes enviaron representantes.

El hospital del CCC comenzó el pasado 1.o de junio a ofrecer servicios de Laboratorio Clínico, Centro de Imágenes, Clínicas de Seno, Gastroenterología y consultas de segundas opiniones.

Línea de tiempo

•16 de noviembre de 2016: el exgobernador Alejandro García Padilla inaugura el CCC con miras a que comenzara a recibir pacientes en febrero de 2017.

• 30 de junio de 2017: el DS le otorga al CCC la Licencia Provisional #21.

• 16 de octubre de 2017: CCC obtiene la Licencia Conservación y Registro de Productos Biológicos Núm. 20229-17, con vigencia del 4 de octubre de 2017 al 3 de octubre del 2019.

• 9 de abril de 2018: el CCC cuenta con todos los permisos necesarios para realizar la apertura del hospital, aunque espera por aprobación de contratos por parte de OGP, AAFAF y RCM/UPR.

• 9 de mayo de 2018: RCM/UPR confirma firma de contrato.

• 10 de mayo de 2018: el director ejecutivo del CCC confirma a Metro que durante las próximas semanas comenzarán a funcionar las clínicas del hospital, rumbo a hospitalizaciones que se proyectan no más tarde de los próximos dos meses.

