Jaresko defiende el presupuesto de la Junta

LA directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) defendió hoy el presupuesto propuesto por el ente federal para sus gastos propios.

En un video publicado esta mañana por el gobernador Ricardo Rosselló en Facebook, el primer ejecutivo defendió su borrador de prepuesto para el próximo año fiscal 2018-2019 y señaló el aumento requerido al presupuesto de la Junta, como una de las razones por las cuales el Gobierno decidió no implementar las peticiones del ente federal en dicho borrador.

"En nuestro presupuesto no le dimos el aumento de $60 millones que estaba solicitando la Junta de Supervisión Fiscal, entendemos que en estos tiempos de austeridad simplemente no ameritaba ese aumento", indicó el gobernador.

En respuesta, ante preguntas de Metro a partir de las declaraciones de Rosselló, Jaresko afirmó que "honestamente, no creo que sean comparables, nosotros estuvimos de acuerdo en cortar 7.5% de nuestra propuesta de presupuesto, nuestra propuesta fue de $70 millones para este año, decidimos cortar 7.5% para compartir el dolor, para mostrar que nosotros entendemos que todos tenemos que tomar duras decisiones”

Cabe señalar que el aumento que requirió la Junta en principio fue de $20 millones, que se sumarían al total del presupuesto de $60 millones del ente federal durante el año fiscal corriente, para un nuevo presupuesto de $80 millones, cantidad que ahora se redujo a $70 millones, según la propia directora ejecutiva.

Jaresko defendió, además, que la JCF se estableció en la isla "desde cero", es decir, sin ningún tipo de presupuesto, y que ha ido aumentando a medida que trabajan en la ejecución de la Ley Promesa.

“La Junta se estableció desde cero y es temporera, solamente existe mientras podamos alcanzar los mandatos de Promesa, mientras más pronto podamos, desaparece, tan pronto como sea humanamente posible, por el bien de la democracia, por el de la gente de Puerto Rico”, apuntó.

“Pero hay diferencia entre el gobierno y el resto de las instituciones que han crecido durante décadas, que no reflejan la demografía actual, que no han realizado un servicio gubernamental eficiente a la gente de Puerto Rico y no creo que sea comparable”, añadió la directora ejecutiva.

La directora ejecutiva reiteró que el Gobierno tiene hasta el 15 de mayo para revisar el borrador y entregar un presupuesto a la JCF que vaya acorde con el Plan que fue certificado el pasado 19 de abril. Eso incluye el aumento al presupuesto de la Junta –aunque menor al requerido inicialmente–, cuyos gastos son asumidos por el Gobierno de Puerto Rico.

“Aún tengo 65 pleitos legales pendientes que tengo que defender, aún tengo planes fiscales que tengo que monitorear e implementar, aún tengo que cumplir con la Ley Promesa, tengo revisiones de contratos, tengo un Título V, el coordinador de evaluaciones, esfuerzos que tengo que hacer por ley, yo tengo ahora que encontrar una manera, así como el gobierno tiene que encontrar maneras, de hacer eso de una manera más eficiente o determinar qué no continuaremos haciendo con la reducción en mi presupuesto, así que estamos experimentando las mismas preguntas, los mismos retos a un nivel distinto, pero sobre todo comenzamos desde un nivel muy distinto, francamente”, argumentó Jaresko.

Vea también: