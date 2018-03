Promulgan ley para resguardar escuelas en Florida

Florida, EE.UU. — Rodeado de familiares de los estudiantes que murieron en la masacre en una secundaria hace más de tres semanas, el gobernador de Florida, Rick Scott, promulgó hoy viernes una partida de $400 millones para resguardar escuelas en respuesta a la tragedia que dejó 17 muertos.

El gobernador dijo que la medida, escrita después de la masacre, equilibra "nuestros derechos individuales y la necesidad de seguridad pública".

"Es un ejemplo para todo el país de que el gobierno puede y tiene que actuar rápido", dijo.

[Ahora] La #NRA interpone demanda por nueva ley de Florida que eleva a 21 años edad para comprar fusiles. Vía @AP @Metro_PR — David CorderoMercado (@David_cmercado) 9 de marzo de 2018

La ley no es lo que muchos de los supervivientes del tiroteo, o los estudiantes del plantel, querían, ya que no a su parecer no tiene suficiente alcance. También marca el rompimiento de Scott con la Asociación Nacional del Rifle, y el cabildero de la poderosa organización calificó la medida como "una muestra de bravuconería y coerción" que violaría el derecho a la Segunda Enmienda y castigaría a ciudadanos respetuosos de la ley.

La ley aumenta de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles, y crea un período de espera para las ventas de armas. También crea el llamado programa "guardián" que permite que los maestros y otros empleados que trabajan en distritos escolares participantes porten armas si es que completan una capacitación.

Scott dijo que él todavía "no está convencido" del programa guardián.

"Sin embargo, me complace que el plan en esta medida no es obligatorio", dijo, agregando que la aplicación del programa dependerá de funcionarios locales. "Si hay condados que no quieren hacer esto, simplemente lo tienen que decir".

Agregó que promulgó la iniciativa porque resguarda más las escuelas.

