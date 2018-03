Boricua se muda a Orlando y recibe premio Mujer Destacada 2018

La empresaria cagüeña Carid Báez fue reconocida en Orlando, Florida en el evento de Mujeres Destacadas 2018, patrocinado por un periódico local, a cinco meses de mudarse para la dicha ciudad luego del azote del huracán María a la isla.

Al llegar a Orlando, Báez comenzó a darse a conocer sobre sus servicios de entrenamiento “coaching”, edición y traducción de documentos.

“Más que un reconocimiento, es para mí la plataforma adecuada a utilizar para decirle a otras mujeres que luchen por sus sueños y anhelos. No importando cuán difícil puede ser las circunstancias o el camino. Son los mismos sueños los que nos alimentan diariamente a lograr esa mejor versión de nosotras mismas. Tengo una hija que sigue mis pasos, este galardón representa a viva voz para ella que no hay límites cuando de sueños se trata. Me siento muy agraciada de recibir este premio para mi es inevitable decirles a otros que soy del Centro y Corazón Criollo", indicó la mujer a través de declaraciones escritas.

La puertorriqueña cuenta con una trayectoria empresarial de más de 10 años, la cual había sido detenida por un tiempo. Para dedicarse a la crianza de su hija y posteriormente a la docencia en Puerto Rico a nivel público y privado, por un plazo de dos años. Mantiene una maestría en Recursos Humanos de la Universidad Metropolitana, cuenta con varias certificaciones en el área de “Coaching” y recientemente recibió certificación como editora de libros. Su propuesta empresarial esta relacionada a empoderar a otros autores que necesitan mentoría en el área de escritura creativa y edición de manuscritos, combinando las estrategias de “coaching”.

Este galardón será entregado el 23 de marzo de 2018 y contará con la participación de Silverio Pérez. El cual deleitará a las participantes con sus humorísticas charlas de motivación.

Mujer Destacada 2018, es una premiación que resalta el esfuerzo que realizan diferentes mujeres. En variados escenarios desde: filantropía, negocios, superación y más. Donde se reconocerá el esfuerzo y el tesón de cada nominada. Premiación que será otorgada a 29 mujeres guerreras con historias de impacto y motivación.