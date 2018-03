Alcalde de Vieques da la batalla para volver a su silla

Un recurso de revisión judicial y una moción de auxilio fueron presentadas hoy ante el Tribunal de Apelaciones por el equipo legal del alcalde de Vieques, Víctor Emeric, con la intención de anular la decisión del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), cuerpo que suspendió sumariamente de empleo y sueldo al primer ejecutivo municipal.

Para el abogado de defensa Ricardo Prieto García, la oficina del PFEI se “excedió” en sus funciones cuando retiró al mandatario viequense de sus labores, porque la resolución aprobada por la Asamblea Municipal de la isla nena –y que utiliza fiscalía como pie forzado para su investigación– no sugiere ningún acto ilegal.

“En estas condiciones el PFEI no tiene la capacidad para suspender al alcalde. El asunto estriba en unas diferencias entre la Asamblea Municipal y el alcalde. El presidente radicó unas querellas pero no tienen que ver con corrupción. Es un asunto de apreciación de cómo el alcalde hace su trabajo. El PFEI no tiene autoridad para suspender”, explicó Prieto García en entrevista con Metro.

“Esa resolución no habla de corrupción, no habla de malversación de fondos y no habla de que se perdió alguna cantidad de dinero. Son meras alegaciones políticas y divergencias, criterios encontrados. Asuntos específicos de corrupción no hay, son generalidades”, indicó por su parte el licenciado Benjamín Castro Rivera, quien también es parte del equipo de defensa de Emeric.

De acuerdo a Castro Rivera, el reglamento del PFEI que enmarcó la destitución de Emeric “rebasa” las facultades que provee la Ley a dicha oficina.

Ambos letrados reiteraron que para solucionar la controversia entre el alcalde de Vieques y la legislatura municipal, existen remedios administrativos en la Oficina del Asesor de Asuntos Municipales de Fortaleza. Prieto García, además, recalcó que para asuntos más graves, como las imputaciones en contra del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, fiscalía no emitió una orden de suspensión sumaria.

“Esto sienta un precedente peligroso, porque va en contra del derecho constitucional del alcalde y de sus electores. Sobre todo la idea de que se suspenda a un primer ejecutivo por cualquier generalidad”, afirmó Prieto García.

El grupo de abogados, que también incluye a José Andreu Fuentes y Ángel García Prado, alega que la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) del PFEI, toma la resolución legislativa del municipio como una “querella” en contra de Emeric. Además, sostienen que hubo un error “procesal” al momento de notificarle al primer ejecutivo sobre la misma.

“Si vamos al reglamento, la querella debe ser bajo juramento y debe cumplir con unas formalidades que no tiene esa resolución […] El alcalde nunca recibió la querella, el PFEI no tiene pruebas de que algún funcionario de la alcaldía, o que el mismo alcalde la recibió”, agregó Castro Rivera.

La decisión de la UPAD de suspender de empleo y sueldo a Emeric fue el pasado 22 de febrero. Según la determinación tomada por el PFEI, el alcalde tuvo que abandonar de inmediato las instalaciones municipales al quedar suspendido sumariamente de su cargo.

Como consecuencia de esta determinación, se le ordenó entregar todos los bienes muebles municipales en su poder o dominio tales como vehículos oficiales, teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de crédito y de gasolina, documentos y expedientes, así como cualquier otra propiedad del municipio de Vieques.

Asimismo, se le prohibió personarse en cualquiera de las instalaciones o dependencias del municipio de Vieques, hasta tanto se disponga finalmente del caso.

