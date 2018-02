Denuncian "orden de mordaza" en Vieques

Una decisión del gobierno municipal de Vieques tomó por sorpresa a varios empleados del ayuntamiento, quienes en los pasados cinco meses han utilizado las redes sociales para informar a la población sobre las labores de reconstrucción luego del golpe del huracán María.

Se trata de una “orden de mordaza” o prohibición impuesta, presuntamente, por el alcalde Víctor Emeric, y que fue comunicada el pasado martes en una reunión compuesta por varios oficiales municipales, en la que también hubo personal del Gobierno central.

Director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, Héctor Oliveri. Metro

Las alegaciones fueron vertidas a este diario por el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, Héctor Oliveri, quien luego del ciclón se encargó de difundir los datos sobre los trabajos de recuperación, provistos por distintos funcionarios de la Isla Nena, ante lo que catalogó como una falta de información de la alcaldía.

Oliveri, quien lleva en su puesto desde el 2001, pasando por varias administraciones, decidió canalizar la información que recogía en Facebook con ayuda de la médica Ivette Amalia Pérez, quien además es su pareja.

Según el funcionario, la gente de Vieques, isla que aún enfrenta problemas de señal de telefonía y conectividad, estaba “desesperada” porque pensaban que “no se estaba haciendo nada”. Así que, hasta esta semana, de acuerdo a Oliveri, las publicaciones que trabajó en conjunto con otros empleados municipales –y compartidas por la doctora– fueron una forma efectiva para que los residentes del municipio se enterasen de gran parte de los asuntos locales, como los avances en energía eléctrica y acueductos.

“Estábamos en una reunión hablando sobre la energía eléctrica. Como a la media hora de estar hablando en la reunión, una asesora del alcalde nos sacó del tema para decirnos que ellos desautorizaban al personal de la Oficina de Manejo de Emergencias para sacar información”, mencionó Oliveri.

De la reunión también participó Roxanie Abreu, secretaria de la Asamblea Municipal de Vieques, quien en una entrevista por separado confirmó las alegaciones de Oliveri. La funcionaria argumentó que las publicaciones en las redes sociales se convirtieron en una herramienta útil para la población saber, por ejemplo, cuando el servicio de energía se vería interrumpido por el mantenimiento al único generador que enciende a un 35% de los abonados de Vieques.

“Este fin de semana la conexión en las residencias subía y bajaba. Sucede que estaban intentando conectar dos generadores más para dar energía a la isla. Eso es algo que se puede difundir. Es avisar cuándo van a tumbar el servicio. De unos días para acá están en negación y en contra de que se publique información”, acotó Abreu.

La empelada de la asamblea municipal agregó que una nueva asistente del alcalde, llamada Elizabeth Rosario, y quien se presenta como “su relacionista pública”, advirtió en el cónclave del martes que el “municipio está bajo Ley de mordaza”, luego de haberlo discutido con Emeric.

Abreu dijo a Metro que la nueva asistente del alcalde lleva poco tiempo, pues fue contratada luego de una investigación que realiza el Departamento de Justicia en contra del primer ejecutivo. Y es que, la asamblea municipal viequense, aprobó una resolución el pasado diciembre para solicitarle la renuncia a Emeric y pidió una pesquisa a las autoridades estatales.

“Luego de las investigaciones ahora hay un interés de entrar en el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) y quitar la información”, señaló por su parte Oliveri. Mientras, también contó que la “relacionista” del alcalde trató de “editar” la información que vertía en las redes sociales.

“Yo dije que iba a hacer lo que hecho durante cinco meses, ponerlo en una página, dárselo a la doctora para que la publique en otras. La muchacha que contrata empieza a editarlo, que el alcalde había hecho tal cosa…”, aseveró Oliveri.

Tras las alegaciones de ambos empleados, este medio constató que en la página de Facebook del municipio de Vieques desautorizaron las publicaciones de la doctora Pérez, por considerase no oficiales.

“Sucede que hay una persona que no es miembro del COE y que en las redes sociales ha estado publicando activamente una sección llamada El COE Informa y se han estado publicando informaciones a medias y no oficiales; que en algunos casos más que ser informativo lo que causan es confusión con agendas que lo que traen es desasosiego[…] En resumen no existe ninguna Ley de mordaza, lo que sí se ha establecido junto a FEMA es que la información del COE se maneje a través de canales adecuados, los cuales han sido determinados ya en coordinación con FEMA, el Cuerpo de Ingenieros y agencias estatales a través de la Oficina del alcalde”, indica la publicación, que en los comentarios fue altamente criticada por una cantidad significativa de usuarios.

Pero para los funcionarios que entrevistamos, aunque no fueron utilizados canales “oficinales”, la información publicada no comprometía la seguridad del municipio, sino que buscaba ofrecer adelantos sobre la recuperación.

De otra parte, este diario notó que en la página de Facebook del municipio de Vieques sí hay publicaciones sobre ciertas labores de reconstrucción, algunos de estas idénticas a las vertidas en el resto de las páginas donde se compartió la información de Oliveri.

Este medio trató de comunicarse con Emeric, pero nuestras llamadas fueron infructuosas. En el poco tiempo que estuvimos en la isla municipio, pudimos notar problemas con la señal de celular.

Molestos los residentes con la “mordaza”

La acción de “silenciar” las voces de los informantes ha sido reprobada por varios residentes de la isla municipio, pues en las últimas semanas consideran que fue una fuente “efectiva” de información. Este medio se personó ayer por alrededor de hora y media en Vieques y pudo conversar con varias personas, quienes además de resaltar los problemas de la isla, elogiaron la labor de difusión.

Linda Dashiell, quien vive en el pueblo hace seis años afirmó que “no tenemos periódico, la señal de celular funciona poco. Lo que podemos hacer es entrar a Facebook para enterarnos, en un grupo que se llama Vieques Peeps”.

Laine Gorman, gerente general del hotel Blok, concordó con Dashiell, en entrevistas separadas. Para la residente, las páginas de Facebook usadas para verter los datos de la revitalización sustituyeron la “poca presencia” del ejecutivo municipal.

En la red social, además, los residentes se han desbordado en críticas en sus páginas personales y en el perfil de Facebook municipal.

Reacciona el PPD

Carlos Delgado Altieri, secretario del Partido Popular Democrático, aclaró a Metro que la colectividad que representa no ha recibido ningún tipo de denuncia contra el alcalde de Vieques, tras este solicitar a los empleados municipales no ofrecer información sobre las labores de recuperación.

El primer ejecutivo de la isla nena, quien además es centro de una pesquisa del Departamento de Justicia tras una solicitud de la asamblea municipal, no es investigado por el partido rojo, porque “nunca se entregó al partido documentación” que probase la comisión de algún acto “ilegal” por parte de Emeric.

“Luego una visita, se le solicitó al presidente de la legislatura [municipal] evidencia y eso nunca se entregó al partido […] Nosotros escuchamos los argumentos, pero no eran cuestionables en términos de que para nosotros en el análisis no hubiese violación de Ley”, señaló.

De acuerdo a Delgado Altieri, algunas de las imputaciones contra el mandatario se relacionaban a un “mal manejo” de suministros y a transferencias de partidas. Los suministros a los que hacía referencia la asamblea municipal, indicó el secretario de la pava, eran privados y no fueron comprados con fondos públicos. Las transferencias de partidas, por otra parte, “son permitidas” si pertenecen a una misma asignación de fondos.