Denuncian AEE paralizó trabajos en Loíza hace 28 días

Un nutrido grupo de líderes comunitarios de Loíza y la alcaldesa Julia Nazario Fuentes denunciaron hoy que los trabajos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en ese pueblo de la costa norte han estado paralizados desde hace 28 días.

“En la PR-188 que va a Río Grande se instalaron los postes y todo quedó allí hace ya un mes. Hemos hecho gestiones con el ingeniero Quintero, a cargo de la zona y alegadamente hay falta de materiales. Lo que queremos saber es cuánto tiempo más hay que esperar por dichos materiales”, expresó Nazario Fuentes en conferencia de prensa en la Biblioteca Municipal, que se energizó precisamente con una pequeña planta eléctrica.

La ciudadana Maritza Santiago, residente de Loíza States, declaró que “uno entra a la página web de la AEE y me llevo una sorpresa porque nosotros no aparecemos. Los de Loíza States no tenemos presencia en esa página de internet. Nosotros no existimos para ellos. Pero las facturas sí llegan”.

Los ciudadanos que participaron de la conferencia pidieron al gobernador Ricardo Rosselló "que tome acción e informe lo que está pasando en la AEE".

“Los postes que están en la PR-188 tienen prácticamente toda la cablería, ¿por qué no se usa lo que ya tienen, eso se ha usado en otros lugares?”, cuestionó Agustín Matos, residente del complejo de vivienda Palmarena.

El vicealcalde loiceño, ingeniero Rafael Ortiz Escobar, informó además que el Municipio de Loíza ha cooperado ampliamente con la remoción de escombros y material vegetativo para tener limpias las zonas de paso de la AEE. Se estima que el 65% de Loíza tiene energía eléctrica en sectores como Barrio Torrecilla, Villa Cristiana, El Ceiba, Colobó y el casco urbano, entre otros.

“Son comunidades grandes con gran población las que tiene el servicio, pero la totalidad de Loíza se compone de 49 comunidades. Las que no tienen el servicio merecen información confiable y no la estamos recibiendo”, añadió Ortiz.

“Todos los días recibimos en la Alcaldía a decenas de personas que vienen a cargar las baterías de equipos de salud y seguridad, como los de asistencia en de respiración. Durante estos días festivos no vamos a tomar días de vacaciones para poder seguir dando ese servicio, toda vez que el Centro de Salud Integral 330 está funcionando con planta eléctrica, así como el Centro Loíza Ederly. El Gobernador ha visitado Loíza en varias ocasiones y ha estado atento a las situaciones que hemos presentado, y eso lo agradecemos, pero hace falta acción”, aseguró Nazario Fuentes.

Con relación a los postes de la AEE derribados sobre las casas en la Comunidad Melilla, la líder comunitaria Mary Parrilla declaró que "hay hasta un transformador que cayó en el techo de una casa y es terrible tener esos postes encima de las casas. Se hicieron los reclamos no pasa nada. Nosotros hemos sido más que pacientes con esa situación y ya ni estamos esperando por una fecha para que llegue la energía eléctrica, el problema es de seguridad, de nuestras familias, de los niños”.

Vea también:

Comunidad clama por atención urgente de la AEE

AEE energiza el casco urbano de Yabucoa

Meta de llevar luz a Ciales se mueve para antes de fin de año