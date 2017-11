Legislador Rodríguez Ruiz niega acusaciones de maltrato doméstico

El representante Ramón L. Rodríguez Ruiz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo esta tarde mediante declaraciones escritas que "no tiene que ver con las supuestas alegaciones hechas en su contra” y afirmó estar en la mejor disposición de cooperar con las autoridades para aclarar el asunto.

Rodríguez Ruiz, quien preside la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central, alegadamente golpeó a su pareja en el rostro en su casa en el sector Paso Seco en Santa Isabel.

“Los que me conocen saben que no me escondo y que voy de frente con la verdad. A mí no me han llamado ni buscado para investigarme ni hablar sobre el particular. Siempre he estado disponible para hablar con las autoridades pertinentes”, apuntó el legislador.

Según su versión, “lo que se alega es sobre un incidente de una empleada de mi oficina en su carácter personal, una situación que es totalmente aislada a mi persona. Mi esposa no trabaja en mi oficina y no he tenido ningún incidente con ella”, afirmó Rodríguez Ruiz.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez Núñez, no descartó crear una comisión que investigue al representante.

Foto: Ramón Rodríguez Ruiz en su foto oficial de la Cámara/Suministrada

"La secretaria de Justicia ha iniciado una investigación sobre estos hechos, tal y como amerita este importante asunto. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta investigación y no descartamos nombrar una comisión que, de manera paralela, investigue este incidente y que recomiende a este servidor aquella acción que corresponda", expresó en declaraciones escritas el presidente.

Es política pública de esta Cámara de Representantes rehazar enérgicamente cualquier acto de violencia de género, en todas sus manifestaciones. Siempre he censurado este tipo de conducta, venga de donde venga. Como Presidente de este Cuerpo, es mi responsabilidad velar por el buen funcionamiento del mismo y que se lleven los trabajos legislativos a favor del pueblo con el más alto decoro, transparencia y verticalidad".

Precisamente esta tarde, el Departamento de Justicia y la jefa de fiscales, Olga B. Castellón, aclararon que la Fiscalía de Ponce no ha archivado el caso contra el representante Rodríguez Ruiz.

“El Departamento de Justicia y la Fiscalía de Ponce han estado realizando la investigación preliminar en este caso desde que se presentó la querella ante la Policía de Puerto Rico. Se está levantando expediente y la fiscal de distrito de Ponce está en comunicación directa y constante con la Directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia”, explicó Castellón.

Por disposición estatutaria, es a la División de Integridad Pública a quien le corresponde investigar los casos de los funcionarios públicos en funciones. De acuerdo con la fiscal, se evalúa si procede el referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), ente que determinaría finalmente radicar o no cargos contra el legislador.

Rodríguez Ruiz había trabajado una medida bipartita, en enero de este año, para crear el primer registro público de personas convictas por violencia de género en Puerto Rico.