Yulín agradece al gobernador inclusión de San Juan en zona de desastre

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, agradeció esta tarde al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, la inclusión de San Juan en la petición de declaración de zona de desastre, luego del paso del huracán Irma por la isla.

"Agradezco al Gobernador incluir a San Juan en la lista de Municipios declarados zona de desastre. Era justo y necesario", apuntó Yulín en su cuenta de Twitter.

"Eso le va a proveer a la ciudadanía de San Juan y al municipio unas herramientas que no tenía y es justo y necesario que se haya incluido al municipio, por eso mi reclamo al gobernador durante esta semana", añadió la alcaldesa en entrevista con Metro.

El gobernador hizo el anuncio hoy, al tiempo que informó que también serán incluidos Aguas Buenas, Barranquitas, Bayamón, Camuy, Cataño, Ciales, Comerío, Hatillo, Jayuya, Las Piedras, Quebradillas, Salinas, Vega Baja y Yauco.

“Una vez los municipios completaron sus informes de daños solicité su inclusión en la declaración presidencial de desastre", expresó el gobernador en declaraciones escritas.

El director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Abner Gómez, indicó el miércoles que el municipio de San Juan sometió el lunes en la noche por correo electrónico un informe con los elementos necesarios para solicitar una declaración de emergencia a la FEMA. pero no fue hasta hoy que

"Nosotros hemos cumplido, hemos ido entregando la información y hemos ido dando actualizaciones a la información tal y como se ha pedido. Obviamente el municipio de San Juan tiene unas dimensiones mayores, hay unos daños que se ven y unos daños que no se ven, como los viejitos y viejitas en sus casas, lo que yo le llamo los refugiados urbanos, que no tienen luz, no tienen agua, no tienen insulina, no han podido accesar a sus medicamentos y a esos se les ha dado atención, las égidas a las que les hemos tenido que llevar almuerzo, las facilidades municipales como el Hospital Municipal y otras que han sufrido daños", apuntó la alcaldesa en entrevista con Metro.

Pese a los señalamientos que hicieron a mediados de semana tanto Gómez como el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, la alcaldesa aseguró que "ayer hubo una visita de FEMA, hoy hubo otra y en ambas ocasiones felicitó al municipio de San Juan, por lo completo de los datos que se entregaron".

Reitera llamado al director de la AEE

Pero la alcaldesa de la ciudad capital no fue tan condescendiente con el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, como lo fue con el gobernador. Yulín aseguró que al día de hoy, Ramos no ha respondido sus intentos por recibir información detallada sobre el estado de situación en los distintos sectores de San Juan respecto al restablecimiento del servicio de energía eléctrica, ni los ofrecimientos de ayuda del municipio, pese a que las brigadas de la capital han estado dispuestas a colaborar directamente con las brigadas de la AEE.

"Reitero, el ingeniero Ramos no me ha contestado ni uno solo de mis textos, todavía no ha contestado si acepta la ayuda de las brigadas del municipio del San Juan, para ayudarle en las áreas que podamos ayudar, todavía no le ha dado a San Juan información exacta y apropiada sobre cuántos clientes en San Juan no tienen servicio eléctrico", aseguró.

"Ayer dijo que un edificio era un cliente y eso es totalmente incorrecto, eso lo que nos dice es que la integridad de los datos que se han provisto es totalmente errática y equivocada", señaló Yulín."El daño que ha sufrido San Juan es un daño en su infraestructura eléctrica que el mismo Gobierno Central ha dicho que es una infraestructura que ha sido la más castigada y la más lastimada", apuntó.

En entrevista con Metro, Ramos informó que en el área metropolitana unos 65 mil clientes continuaban sin luz, pero no pudo especificar cuántos de esos correspondían solamente a San Juan.

