AEE: estos son los sectores que aún no verán la luz

La mayor parte de los 82 mil clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que continúan sin el servicio en Puerto Rico tras el paso del huracán Irma, tendrán luz no más tarde del domingo, aseguró el director ejecutivo de la Autoridad, Ricardo Ramos. Sin embargo, no todos verán la luz durante los próximos días.

"Estamos trabajando con las líneas", aseguró. "Va a haber unos grupos que van a ser trabajados la semana que viene debido a la magnitud del trabajo que hay que hacer”, añadió Ramos en entrevista con Metro.

De total de 89 mil, unos 65 mil clientes sin luz se encuentran ubicados en el área metropolitana del país, específicamente en San Juan, Trujillo Alto, el área de Isla Verde en Carolina y Guaynabo.

Todo parece indicar que será San Juan el municipio que más tardará en finalmente ser restablecido en su totalidad el sistema eléctrico. Los clientes que estarán recibiendo servicios la semana entrante están su mayoría en las áreas rurales de Guaynabo y San Juan, principalmente en la capital, explicó Ramos.

"El sistema eléctrico de San Juan sufrió muchísimos daños, por todas las áreas. Mayormente la causa principal ha sido los arbustos, los árboles que han caído encima den tendido eléctrico y los han averiado, el problema de desganche, invasión de servidumbre de la Autoridad, ese ha sido el problema mayor”, indicó el titular.

De acuerdo al director ejecutivo, desde hace dos días San Juan ha estado recibiendo brigadas de trabajo de la AEE para apoyo en los trabajos, según van terminando en otras regiones. Las brigadas de apoyo han llegado desde Ponce, Mayagüez y Arecibo principalmente, apoyo que se suma al requerido de servicios de contratistas privados, "para atender áreas donde se requiere mucha maquinaria pesada para remoción de escombros, que nos ayuda para entonces nosotros hacer el trabajo”.

Actualmente en toda la isla un total de 1,411,793 clientes se encuentran ya conectados al sistema eléctrico, mientras que 82,207 continúan sin luz. Es necesario recordar que cada cliente puede representar en promedio cuatro personas, según la estadística que utiliza la AEE.

"Con todas las brigadas que trajimos de otras regiones y con la ayuda de contratistas privados estamos trabajando duro para continuar restableciendo el servicio acá en el área metro”, aseguró Ramos.

Aunque en términos generales los daños alrededor de la isla fueron similares (líneas y postes en el piso, roturas de equipo causadas por el paso de Irma), de acuerdo al director la zona de San Juan presenta una serie de dificultades mayores que son causa del atraso registrado en las reparaciones.

"El sistema eléctrico del área metropolitana es bastante antiguo, en algún momento de la historia las urbanizaciones se construían con un pasillo más ancho que una acera en la parte de los patios y por ahí corrían las utilidades eléctricas y de teléfono y ese tipo de cosas. Al pasar los años, los residentes invadieron, o sea, rompieron verja y se dividieron el bizcocho o el primero que lo hizo fue el primero que lo logró, pero ya eso no existe, ese espacio. La gente entonces invadió la servidumbre, sembraron debajo de la servidumbre de las líneas y entonces es un problema, porque eso me retrasa el trabajo, yo no puedo entrar a reparar una avería si la persona no se encuentra, en ocasiones la persona no nos quiere dar acceso”, explicó el titular.

Sobre el número específico de abonados sin el servicio en cada municipio, Ramos indicó que no lo tenía disponible en ese momento. El director ejecutivo insistió en que se está haciendo el trabajo necesario para restablecer el servicio lo antes posible y aseguró que la demora no responde a ningún otro factor "más allá de que las averías en el área metropolitana son sumamente difíciles de atender".

Primero por lo que te expliqué de las líneas que se encuentran detrás de los patios de las residencias, son la causa principal, y segundo –que ya esta está prácticamente resuelto–, tuvimos muchas averías en líneas primarias (de alto voltaje 38 mil volteos) pero esas ya se repararon, todas las subestaciones tienen es energías", indicó.

Específicamente en la Urbanización San Gerardo en Cupey, restablecer el servicio podría tomar bastante tiempo. Aunque Ramos no ofreció un estimado, indicó que el sistema eléctrico de la comunidad es "sumamente viejo".

"Corre detrás de los patios (de los residentes) y la línea principal que nos daba servicio para San Gerardo colapsó completa, estaba detrás de unos patios que a la vez daban para una quebrada. Ese trabajo va a tomar tiempo, de hecho, lo que vamos a hacer es tirarla nueva por al frente de las casas, por lo menos ese es el plan hasta ahora”, explicó.

Respecto a los sectores de Vega Alta y Morovis que aún reportan que están sin luz, Ramos dijo que "ahí tenemos las brigadas que les corresponde hacer el trabajo, están trabajando para restablecer el servicio y sabemos que el trabajo se está haciendo", al tiempo que añadió para este fin de semana dichos sectores ya deben contar con el servicio de energía eléctrica.

"No han pedido brigadas adicionales por lo tanto espero que esos sectores ya estén entrando en servicio durante este fin de semana", apuntó.

Sectores en donde tardará restablecer el servicio dela AEE (fecha indefinida):

Guaynabo:

Sector Monzón Carr. 174 Sector Lopez Cases Carr. 833 Altos de Camarones Carr. 836 Sector Laberinto Carr. 834 Villa Isleña Carr. 833 San Agustín

San Juan:

San Agustín Parcelas Falú Calles 35 y 49 Villa Nevares Calle 10 Cantera Bo. Bravos de Boston Floral Park Hato Rey Sector Los Cocos Carr. 842 Camino Las Piedras Los Romeros Camino Pastrana

Bayamón:

Bo. Nuevo Parcelas de Dajaos Industrial Minillas Calle 2 y 4 Villa Rica

Río Grande

Sector Malpica en PR-958 Parcelas Bartolo en PR-956 Sector Morovis en PR-960 Sector El Rayo en PR-956 Urb. Colinas del Yunque en PR-191 Sector La Barcelona en PR-191 Sector Monte Sereno en PR-191 Sector Jimenez en PR-186 Sector Hacienda Jimenez en PR-967 Sector La Vega en PR-191 Sector Las Picúas en PR-968 Sector El Zarzal en PR-966 Sector Galateo en PR-956 Parcelas Davila en PR-186 Sector El Verde Home en PR-186 Sector Las Coles en PR-968 Sector La Rueda en PR-958 Sector El Torojo en la PR-959 Sector Granja Reyes en PR-956 Sector Comino Pisá en PR-956 Sector Antenas del Yunque en PR-191 Sector Campamento Elisa Colbert en PR-186 Sector Centro Investigación UPR en PR-186 Sector La Muralla en PR-191

Canóvanas:

Sector Las 400 Sector Los Café en Cubuy Sector Añoranza Sector Los Forty Sector Quebrada Prieta Sector Peniel Sector Malpica en PR-958

Juncos:

Valenciano Arriba Sect. Canales Las Piñas La Mesa

Caguas:

La Mesa Beatriz Quebrada

San Lorenzo:

Quebrada

Humacao:

Bo. Mambiche Blanco/Sect El Cayo Bo. Mambiche Prieto/Sect Los Paris Cotto Mabú Bo. Tejas/Bar La Torre Bo. Collores/Sect. Los Morenos Pueblo/Sect. Rivera Donato Bo. Mariana I y II / Sect. La Loma Bo. Mabú/Mabú Chiquito Bo Pitahaya/Sect. El Faro Verde Mar/SOX Bo. Collores/Carr 926(Final Hogar Nueva Vida) Urb. Villa Universitaria Bo Río/Sect Lijas

Las Piedras:

Bo Río/Sect Lijas Bo. Boqueron/Chencho Felix Bo. Boqueron/PR937 Bo. Pasto Seco Bo. Pueblito del Río Bo. Quebrada Grande/Sect Gallera Bo. Collores/Sect. Los Dávila Bo. Montones/Sect. Miraflores Bo. Montones/PR183 por Motel Girasol Bo. Montones/Sect. La Romana Bo. Tejas/PR908 La Bodeguita Bo. Montones/PR917 Sect. Piro Cantara Bo. Florida

Naguabo:

Bo. Florida Bo. Maizales Bo. Cubuy PR 191 Bo. Higuerillo Bo. Peña Pobre La Pica

Yabucoa:

La Pica Bo. Guayabota Bo. Quebradillas Bo. Jaime C. Rodriguez Los Veteranos/Gandular

Barranquitas:

Carr. 162 Km 16.9, Bo. Helechal Carr 156, Km 19.1, La Loma

Comerío:

Carr. 778 Km 0.3, Pasarell Carr. 7780 Km 2.8 Los Perniles Carr 167 Km 37 El Naranjo Carr. 568 km 9.2 Mata Caña

Orocovis:

Carr. 568 km 9.2 Mata Caña Carr . 593 Bo. Pellejas Carr 167 Km 4.2 bo. Cacao

Aguas Buenas:

Jagüeyes Carr 795 Jagüeyes Carr 797 Jagüeyes Carr 173 Certenejas San Jose

Cidra:

Certenejas San Jose Montellano Monasterio

Utuado:

Guaonico Tetuan Pellejas

Adjuntas:

Pellejas Salientito

Jayuya:

Salientito Puerto Plata

Morovis:

UNIBON PATRON PATRON BUENA VISTA Guaonico

Ciales:

LAS DELICIAS CASA BLANCA UNIBON PATRON

Florida:

CALLEJONES EL PEROL LAS DELICIAS

Barceloneta:

QUEBRADA

Manatí:

MONTEBELLO

Te recomendamos este video: