Se pone caliente la campaña por la alcaldía de Guaynabo

A pesar de que el senador Carmelo Ríos, candidato a la alcaldía del municipio de Guaynabo, había invitado a quienes fueran sus contrincantes a una “campaña limpia” y libre de ataques, el legislador lanzó ayer un bombazo contra el también candidato a la alcaldía de “Guaynabo City”, Ángel Pérez, insinuando que miembros de su campaña han sido convictos por robo y pedofilia.

“Yo no ando con gente que botaron del Municipio, que los cogieron robando, están convictos por eso, no ando con gente que ha tenido récord criminal de pedofilia, porque esa es la verdad, en mi equipo de trabajo anda gente buena, yo no ando con gente retirada y que tiene intereses en el Municipio y contratistas que nadie sabe de dónde procedía el dinero, por eso es que nunca me han multado”, afirmó Ríos en una entrevista radial con NotiUno.

A mediados de junio, cuando el senador por el Distrito de Bayamón oficializó su intención de aspirar a la alcaldía de Guaynabo, dijo que “yo ya reuní a mi grupo y les dije que no va a haber ataques. No puede haber infamia, no puede haber difamación”, declaró.

En respuesta a las declaraciones de Ríos en la entrevista radial, Pérez invitó al senador a denunciar con “nombre y apellido” las personas a las que se refiere.

“Si él tiene alguna información concreta sobre una persona que lo mencione con nombre y apellido, yo no tengo ningún problema con ello, que él lo pueda mencionar con nombre y apellido, qué es lo que está ocurriendo, de lo contrario sería un ataque vicioso”, dijo el exrepresentante.

“Yo por mi parte no he hecho ni haré ataques a ningún compañero”, afirmó Pérez.

El candidato a la alcaldía de la Guaynabo, quien fue director de Gerencia y Presupuesto del municipio durante un periodo bajo la administración de Héctor O’Neill, dijo que su campaña está compuesta por “mucha gente que es voluntaria” y se alejó de las expresiones de Ríos.

Ambos candidatos del Partido Nuevo Progresista se enfrentarán en una elección especial el próximo 5 de agosto, luego de que el puesto quedara vacante por la renuncia del saliente alcalde Héctor O’Neill.

“Siempre mi estilo de campaña es uno de altura y de llevar las ideas, lo hemos hecho en el pasado, lo estamos haciendo ahora. En ningún momento el senador de Bayamón puede decir que Ángel Pérez ha estado atacándolo, así que yo lamento mucho este tipo de campaña”, expresó.

“Ahora, tú sabes cómo va una campaña cuando se recurre a ese tipo de ataques y por mi parte yo no invierto mucho tiempo en eso”, afirmó Pérez.

