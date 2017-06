Renuncia Héctor O'Neill

El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill renunció finalmente a su cargo luego de meses de estar bajo fuego por una transacción con la que puso fin a una querella de agresión sexual.

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), June Rivera confirmó que de la alcaldía le notificaron sobre la renuncia del alcalde O’Neill. La carta de renuncia habría sido entregada a Javier Capestany Figueroa, presidente de la Legislatura Municipal de Guaynabo. El proceso para llenar la vacante será mediante una primaria. El partido tiene 60 días para completar el proceso.

Una fuente de Metro aseguró que desde el domingo se había notificado que la renuncia se presentaría a principios de la semana. Según la fuente de este diario, la decisión se precipitó por una segunda querella ante la la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), el brazo administrativo de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). “Aparentemente se avecinaba un proceso de destitución y ante esto se toma la decisión de renunciar”, dijo la persona ligada al municipio.

El pasado 24 de mayo, el FEI suspendió sumariamente a O’Neill por recomendación de la UPAD. La semana pasada surgieron versiones de que el alcalde renunciaría, pero su abogado, Joaquín Monserrate Matienzo negó esas versiones de fuentes de Wapa Televisión.

El gobernador, Ricardo Rosselló pidió la renuncia del poderoso alcalde desde el 5 de marzo pasado, luego de una conferencia de prensa en la que este admitió la transacción de una querella de agresión sexual. O’Neill trató en ese momento el asunto como uno privado, pues dijo no utilizó fondos públicos para transar la querella de una mujer policía del municipio. En aquel momento, el alcalde O’Neill se limitó a ceder sus puestos dentro del Partido Nuevo Progresista. Más adelante, Justicia lo refirió a la Oficina del Panel sobre el FEI, con un informe que señalaba que el alcalde pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley contra dos víctimas.

Al momento, han mostrado interés para aspirar a la alcaldía de Guaynabo los legisladores novoprogresistas Antonio “Tony” Soto y Carmelo Ríos, además del exrepresentante, Ángel Pérez.

El presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático, Richie Vicéns opinó que la renuncia de O’Neill García a la alcaldía no debe quedarse en eso. “Debe ser el inicio de un proceso, esperamos que expedito, para que se haga justicia. Esta renuncia no debe servir para seguir escondiendo actos ilegales e inmorales. Héctor O’Neill, como todo el mundo sabe en Guaynabo y en las entrañas de su partido, lleva años manejando un andamiaje burocrático y de personal dedicado enteramente a la corrupción. Para muestra, recordemos que en el año 2013, la Oficina de Contralor reveló que el Municipio de Guaynabo y su alcalde Héctor O ‘Neill recibieron 827 cotizaciones, de las cuales el 83 % eran falsas. Estamos hablando concretamente de una empresa afiliada a un emporio de recogido de basura y la señora Contralora tiene los datos. Las autoridades no deben obviar estos hechos. Repito, que esa renuncia no sea una excusa para esconder todos los demás actos de corrupción. Mi mensaje al buen pueblo de Guaynabo es el mismo: la fiscalización es importante y más importante aún es que nunca, nunca endiosemos a los políticos, líderes o servidores públicos. Hoy estamos viendo los resultados”, sostuvo en un comunicado de prensa. Instó al sustituto de O’Neill a no ser cómplice de los actos denunciados.

Noticia en desarrollo. Pendientes a los detalles.

