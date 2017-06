En esto se gastarán los $7.2 millones del plebiscito

Cuando culmine el plebiscito de estatus mañana en la noche, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) habrá gastado $7,199,980.63. Así se desprende de un desglose de todos los gastos obligados para el evento que el organismo electoral entregó a petición de Metro.

En total, la CEE tiene 213 gastos registrados. La partida de gasto más grande es la del desarrollo de la campaña de publicidad y orientación. En ese renglón se pagaron $1,930,000 a la agencia de publicidad Young & Rubican. Le sigue la compra de casetas, urnas y materiales en lo que se gastaron $614,240.00. Mientras que en el acarreo de papeletas y máquinas gastaron $564,240.00 y otros $501,972.96 en la impresión de papeletas.

La misma empresa que acarrea las papeletas y máquinas, Mudanzas Torres, acarrea las urnas y casetas por otros $454,495.00 y almacenan el material electoral por $370,800.00.

La enmienda al contrato de Dominion para tener escrutinio electrónico en el plebiscito fue de $432,108.00.

Otro gasto publicitario fue el de la agencia McCann Erickson, a la que se le pagaron $232,772.00 por las publicaciones en periódicos.

Los centros de votación también tienen su costo. El alquiler de centros de votación ascendió a $163,209.00, mientras que al Departamento de Educación se le pagaron $151,454.32 por el uso de las escuelas y los alimentos para los funcionarios de colegio.

Metro hizo una selección de los gastos de cientos de miles de dólares o más y estos son:

Agencia de publicidad Young & Rubican / $1,930,000.00

Compra de casetas, urnas y maletines / $614,240.00

Mudanzas Torres / Acarreo de papeletas y máquinas / $564,500.00

Papeletas / $501,972.96

Mudanzas Torres / Acarreo de urnas y casetas / $454,495.00

Dominion / Escrutinio electrónico / $432,108.00

Mudanzas Torres / Almacenaje del material electoral / $370,800.00

Agencia de publicidad McCann Erickson / Para publicaciones en periódicos / $232,772.00

Plantillas Braille / Para personas no videntes / $190,773.00

Contratos de centros de votación / $163,209.00

Departamento de Educación / Uso de Escuelas y alimentos para funcionarios / $151,454.32

Actualización del Firewall / $130,452.00

Claro / $134,864.10

Impresión de formularios para el evento / $105,619.50

Entre los más de 200 gastos registrados también hay partidas tan ínfimas como de $11.60 por la compra de cadenas de 24 pulgadas para el edificio de Operaciones Electorales. Otras partidas bajitas son por pago para entrega de alimentos, almuerzos de dos personas y cinco cartones con pegatina.

En la lista de todos los gastos, hay más erogaciones en áreas como publicidad, tecnología y alimentos, entre otras. En publicidad también hay gastos por programas especiales en radio y televisión, así como pautas de avisos en periódicos. En total, las partidas asociadas a publicidad suman $2,226,588.26.

Vea abajo el documento completo de todos los gastos del plebiscito:

Cuenta Plebiscito by Metro Puerto Rico on Scribd

El tema del presupuesto para el evento estuvo en debate. La Asamblea Legislativa hizo una asignación especial de $5.3 millones de los cuales se transfirieron ya parte a la CEE, el organismo electoral utilizó partidas propias de otros propósitos con la esperanza de reembolso. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Iván Marrero Rosado afirmó que la CEE cuenta con el dinero para la consulta. Nunca llegaron los $2.5 millones federales que inicialmente se esperaban, pues el Departamento de Justicia no certificó las definiciones en la papeleta y por lo tanto, no obligó los fondos federales que estarían disponibles para una consulta de estatus de los puertorriqueños. El gobernador, Ricardo Rosselló ha dicho que no iba a dilatar un tema tan neurálgico como la definición del estatus de la Isla por $2.5 millones.

Los principales partidos de oposición boicotean la consulta sobre el futuro político de la Isla.

