Ataque terrorista en Londres: identifican responsables de los hechos

La Policía Metropolitana identificó a Khuram Shazad Butt, de 27 años, y Rachid Redouane, de 30 años, como dos de los tres responsables del ataque en el Puente de Londres en pasado sábado en la noche.

Updates: Two men shot dead by police following terrorist attack in #LondonBridge #BoroughMarket named https://t.co/prQUaxy2k4 pic.twitter.com/LR4klVhZ64

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 5 de junio de 2017