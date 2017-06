Trump arremete contra alcalde de Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó esta mañana las declaraciones del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien ante el más reciente ataque terrorista que tuvo lugar en el icónico Puente de Londres el sábado en la noche, hizo un llamado a la calma a los ciudadanos.

“Los londinenses verán una mayor presencia policial hoy y en el transcurso de los próximos días. No hay razón para alarmarse”, dijo ayer el alcalde, en referencia al aumento de vigilancia y seguridad en las calles de Londres.

Sin embargo, el mandatario estadounidense reaccionó indignado ante las declaraciones de Khan, a juzgar por su reacción a través de su cuenta de Twitter.

“Al menos 7 muertos y 48 heridos en un ataque terrorista y el alcalde de Londres dice que no hay “razón para alarmarse”, expresó Trump en un tuit ayer. “Patética excusa del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que tuvo que pensar rápido en su declaración “sin razón para alarmarse”, añadió hoy el presidente.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is “no reason to be alarmed!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his “no reason to be alarmed” statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2017

En defensa de Khan, la primera ministra Theresa May dijo que el alcalde estaba haciendo un “buen trabajo” y que estaban trabajando en estrecha colaboración a raíz del ataque del fin de semana, según informó CNN. may evitó hacer más declaraciones sobre las expresiones de Trump, pero aseguró que no tener miedo de hablar cuando piensa que el presidente estadounidense “está mal” o “está equivocado” respecto a algún asunto, como la decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático.

En los hechos, un vehículo tipo van con tres agresores embistió a los peatones en el Puente de Londres. Acto seguido, los agresores armados con cuchillos se lanzaron hacia el Borough Market, apuñalando a todo el que que se encontraba en su camino. En el ataque siete personas resultaron muertas, mientras otras 48 resultaron heridas.

El grupo terrorista Estado Islámico reclamó autoría del ataque, aunque las autoridades aún investigan los hechos.

De acuerdo a Prensa Asociada, la policía de Londres dijo tener identificados a los agresores, aunque sus nombres no se han hecho públicos. Al menos 12 personas fueron detenidas el domingo: cinco hombres y siete mujeres de entre 19 y 60 años.

