"Necesitaba trabajar”, Jaresko dice merece sueldo de $625 mil

En medio de la crítica situación que atraviesa Puerto Rico que mantiene en a jaque las operaciones del gobierno, que provocará cierre de escuelas y que precipitó el conflicto universitario por una propuesta para recortar a la mitad el presupuesto del sistema de educación pública del país, la flamante directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natali Jaresko justificó que del erario se le paguen $625 al año más otros gastos reembolsables porque necesita trabajar y es un gran recurso.

Las expresiones de la funcionaria de ascendencia ucraniana surgieron en una de múltiples entrevistas que hizo con medios de comunicación local. En este caso, con Noticentro, cuyo periodista Rafael Lenín López le hizo la pregunta que gran parte de los puertorriqueños se hacía. ¿Cree que su salario es justo para Puerto Rico?, cuestionó López a lo que Jaresko contestó: “Todos tenemos que ser sensibles y soy sensible a la situación difícil de Puerto Rico. Pero, el problema aquí no solo es el déficit fiscal, no es solo la cantidad de la deuda, es un problema económico complejo y creo que hay que poner los mejores recursos, los mejores talentos para resolver este problema extraordinariamente complejo”.

Soy sensible a la situación difícil de Puerto Rico”.

Sobre si llegó a la posición porque la Junta de Control Fiscal la buscó o ella solicitó el empleo, la exministra de Finanzas de Ucrania respondió que Uuna firma de reclutamiento le sugirió solicitara este puesto. “Necesitaba un trabajo porque trabajé durante varios años en servicio comunitario para mi país en Ucrania durante la guerra y tengo una familia, tengo que sustentarla. Todo el mundo tiene que trabajar para vivir. Necesito trabajar también”, dijo la mujer en inglés, ya que no habla español.

El salario de Jaresko ha escandalizado a gran parte del país, iniciando por líderes como la comisionada residente en Washington, Jennifer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quienes no tuvieron reparos en decir que la cuantía de la contratación es ofensiva. Se estima que Jaresko podría llegar a costarle al pueblo de Puerto Rico un millón de dólares al año cuando a los $625 mil anuales se le sumen los gastos de seguridad, viajes y mudanza que cubrirá el erario. El Centro de Periodismo Investigativo reportó recientemente que la funcionaria tendrá carro, chofer y escolta como parte de sus “herramientas de trabajo”.

Un reportaje de Noticel comparó el salario de Jaresko con otras figuras que han hecho funciones similares en situaciones de sindicatura federal para lidiar con deuda. En todos los escenarios, el sueldo que se pagará en Puerto Rico supera por mucho a las comparativas. Por ejemplo, en Detroit el gerente de la junta de emergencia fiscal, Kevyn Orr ganaba $275,000 al año y fue un escándalo en la ciudad que enfrentaba la bancarrota. Mientras tanto, en Washington D. C., la directora de su junta de control fiscal, Camille C. Barnett, ganaba $155,000 anuales en 1997. Sin embargo, su salario se redujo por señalamientos del General Accounting Office (GAO).

En la Junta de Control Fiscal, nombrada al amparo de la ley federal PROMESA, no escatiman a la hora de reclutar y contratar. Algunos de sus contratos son:

McMillin recibirá un total de $50 mil facturados en una tarifa de $20 mil mensuales. En un contrato de noviembre a febrero Andrew Wolfe cobró $25 mil mensuales y el reembolso de ciertos gastos. La Junta pagará a la corporación A&S Legal Studio PSC hasta el 30 de junio de 2021, $175 por hora por servicios prestados por abogados de la firma que tengan hasta cinco años de experiencia, $200 a quienes tengan de cinco a diez años y $225 la hora a quienes cuenten con sobre 15 años de experiencia. El monto total no puede exceder el medio millón de dólares por cada año. Esto no incluye reembolso de gastos. McKinsey cobra $937,500 por los primeros tres meses, y de marzo a mayo cobrará $312,500 mensual. Se estima un costo total de $16 millones El bufete O’Neill & Borges establece en su contrato que cobrarán una tarifa basada en el horario de los empleados, pero que una vez facturen $250 mil, aplicarían un descuento de 10 %. Proskauer Rose LLP, que ofrece servicios legales, establece en su contrato que ofrecerán su trabajo como servicio lo que reduce las tarifas tradicionales que cobran entre $650 y $1,000 por hora. Citi Group Global Markets Inc. cobrará $250 mil mensuales por servicios de banco inversor y asesoría financiera, más una devolución de gastos. La compañía RCT Advisors LLC recibe $18,500 por mes, de acuerdo a los servicios prestados. La firma Acosta & Ramirez Law Office recibirán hasta diciembre entre $175 y $250 por hora de acuerdo al tipo de cargo que desempeñan. Los empleados paralegales reciben $60 la hora y el contable recibe $70 por hora. Jaime A. El Koury obtendrá $225 mil al año, mientras se le pagarán gastos y beneficios. Ernst & Young Puerto Rico facturan tarifas desde $185 a $805 por hora depende del cargo del empleado. Estudios Técnicos cobró por dos meses de contrato $55 mil por sus servicios. El ente federal paga desde diciembre a ESC Group la suma de $7,500 mensual, más $150 por hora adicional a las que el presidente de la empresa, Roberto Escobar, trabaje en exceso de 64 horas al mes. La empresa Lighthouse translations cobró $4,290 por traducir al español la ley Promesa. La compañía de comunicaciones y relaciones públicas Forculus cobra de $125 a $200 por hora por servicios prestados, depende del ejecutivo de la firma que brinde el servicio. La Junta otorgó un contrato a Luskin, Stern & Eisler que asciende de $325 a $800 por hora, depende del empleado. Pension Trustee Advisors, contratada hasta el 15 de marzo, cobran $45 mil divididos en tres pagos. Jayson Padilla Morales recibió un contrato de $12,500 mensual, desde enero hasta el 30 de junio, para asistir a la Junta con la certificación del plan fiscal.

Todos los gastos de la Junta de Control Fiscal salen del presupuesto de Puerto Rico. El organismo requirió un plan fiscal que incluye severas medidas de austeridad para lidiar con la crisis de la Isla.