AGP acusa de mentir a La Fortaleza

A un día para culminar el mes de febrero, el exgobernador, Alejandro García Padilla acusó de forma indirecta a La Fortaleza de mentirle al pueblo en el tema de la crisis fiscal.

“Pagaron la nomina de febrero sin tomar prestado. Quien le dijo al gobernador que no había dinero para nómina en febrero, le mintió”, expuso el exmandatario en su cuenta de Twitter. En enero pasado, el secretario de la Gobernación, William Villafañe advirtió que no tendrían dinero para pagar la nómina de febrero. “La realidad es que nosotros a febrero 15 no vamos a tener dinero para cubrir la nómina”, aseguró el funcionario”, dijo en aquel momento Villafañe. Las expresiones se dieron en la instancia de la llegada de la nueva administración a La Fortaleza y las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el gobernador, Ricardo Rosselló.

Pagaron la nomina de febrero sin tomar prestado. Quien le dijo al gobernador que no había dinero para nómina en febrero, le mintió. – AGP — Alejandro (@agarciapadilla) February 27, 2017

En una entrevista reciente con Metro, García Padilla dijo que las acciones de la administración Rosselló le estaban dando la razón a las decisiones impulsadas durante su gobierno. A lo que el propio Rosselló ripostó en una entrevista con este diario, al apuntar que “Lo siento por García Padilla si siente que no pudo hacer mucho”.

Rosselló debe presentar mañana su plan fiscal a la Junta de Supervisión Fiscal federal que exige un ajuste de $3,000 millones en dos años. En el pasado, el organismo federal creado bajo la Ley PROMESA, rechazó el plan presentado por García Padilla.