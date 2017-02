Rosselló: "Lo siento por García Padilla si siente que no pudo hacer mucho"

Usted siempre habló de un plan… Al día de hoy, su representante ante la Junta plantea que el espacio de tiempo para elaborar el plan fiscal no ha sido óptimo y que será un escenario difícil. ¿Dónde quedó su plan?

-—Nosotros establecimos un plan y está redactado, y el pueblo de Puerto Rico lo puede ver. Está en el PlanParaPuertoRico.com completo, íntegro. Es la política pública que queríamos implementar. Ahora bien, nosotros no teníamos los datos del gobierno, ni ustedes tampoco. Sabíamos que estaba mala la cosa. Todo el mundo lo sabía, pero nadie sabía que estaba $7.6 billones en el hoyo. Nadie lo sabía. Quizás el gobierno de turno lo sabía y no lo quería divulgar. Lo que nosotros estamos diciendo ahora es lo siguiente: nosotros tenemos la política pública que queremos implementar. Ya el plan está. Lo que pasa es que la tenemos que conjugar y tenemos que ver a qué extremo llevamos cada una de las cosas y las proyecciones para que puedan llegar a cumplir con los objetivos fiscales y por eso es que ustedes entenderán que 28 días para hacer esto no es muchísimo. Alejandro García tuvo sabrá Dios cuánto tiempo para hacerlo y lo que hizo fue un análisis bastante superficial y después se negó a… Yo le digo a ustedes que nosotros estamos con nuestro equipo fiscal hilvanando todos los puntos. A lo que se refiere el licenciado (Elías) Sánchez es que algunas de estas cosas se tienen que aterrizar con los números que tenemos.

¿Incluirá las pensiones en lo que son servicios esenciales?

-—Las pensiones las vamos a defender. Yo he garantizado que los sectores más vulnerables de las pensiones —los maestros, los policías, los que ganaban el mínimo— se van a proteger y, en algunos casos, las vamos a mejorar.



¿Puede mencionar al menos tres servicios esenciales?

-—Lo que pasa es que los servicios esenciales, lo que nosotros hemos hecho es categorizarlos. Salud es un servicio esencial. Elementos dentro de loa infraestructura que tienen que ver con potabilidad del agua, de energía eléctrica, son servicios esenciales. La educación es un servicio esencial. Entonces, la otorgación de esos servicios le compete al Gobierno garantizar que se están prestando. Nosotros vamos a garantizar que la pensión de los más vulnerables se honre y si podemos mejorarla dentro de este panorama.

Alejandro García Padilla dice que ustedes siguen su plan. ¿Qué dice sobre esto?

-—¿Él propuso el empleador único y reducir el número de agencias? ¿Él propuso hacer un nuevo modelo de salud donde se iba a poner la competencia mayor para reducir el gasto? ¿Él propuso un nuevo modelo de educación que estamos implementando para reducir el gasto dentro de Educación? ¿Él propuso separar el sistema de retiro, que son dos interconectados? El sistema 2000 y el previo, uno define contribution y uno define benefits para poder entonces capitalizar el define contribution, externalizarlo para que se pueda garantizar e ir en un pay go al sistema actual… García Padilla no dijo nada de esto. A él se le hace muy fácil, decir que las cosas es lo mismo que él ha propuesto… ¿Y por qué no hizo nada? La pregunta es si él ha propuesto todo esto. ¿Por qué no hizo nada? No tan solo para un plan fiscal. Tuvo cuatro años para ejecutarlo y no hizo nada. Nosotros estamos haciendo la propuesta que es diferente, muy diferente, se los puedo garantizar… y que va dirigido a ser ejecutado. Yo lo siento mucho por García Padilla si se siente que no pudo hacer mucho en su administración. Eso lo dejo a su conciencia.



¿Cuándo van a eliminar los impuestos que criticaron de la pasada administración?

-—Nosotros lo que estamos trabajando dentro de la reforma contributiva es ver cómo capturamos lo que tenemos que capturar, pero a la misma vez aliviar entonces lo que son las tasas contributivas.

¿Viene la reforma contributiva antes o después del plan fiscal certificado?

-—La reforma le va a tomar un poquito más de tiempo y la razón es que la reforma en sí. Tenemos el encasillado de los ingresos. Nosotros vamos a tomar medidas para mejorar los ingresos, pero la reforma, lo que nosotros queremos hacer es ver dónde podemos capturar más para convertirlo en un ahorro para la ciudadanía y ahí es que entonces vendrían esas iniciativas. Las iniciativas… Hemos propuesto bajar el business to business y eso va a ser parte de lo que es nuestro compromiso.

¿Cuándo?

-—Ahora mismo se está haciendo el forecasting de lo que tenemos con el secretario de Hacienda, para entonces poder llegar a un número que sea razonable. El compromiso es poder ir bajando paulatinamente. La pregunta es cuánto… ¿Cuánto es que podemos bajar? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Eso lo que estamos trabajando con la reforma contributiva, pero el espíritu de la reforma contributiva es ser más eficaz captando, cerrar los loopholes y utilizar ese capital para reducir el impacto en el bolsillo del puertorriqueño.