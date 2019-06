Jorge Gelpí Pagán busca más energía

En la dinámica del mundo moderno los roles y las demandas diarias se multiplican de forma acelerada. Ejemplo de este complejo estilo de vida es Jorge Gelpí Pagán quien toma las riendas de sus responsabilidades como padre, esposo, profesional y comunicador activo, suplementando su sistema inmunológico diariamente con Emergen-C Energy Plus para mantener su cuerpo y mente en óptimas condiciones y desempeñar sus roles al máximo con la energía que requieren.

La nueva voz de la campaña de Emergen-C Energy Plus y ancla de Noticentro al Amanecer reconoce que las largas horas de trabajo y la responsabilidad de mantener informado al país desde tempranas horas de la mañana son solo parte de los retos diarios que requieren de un sistema inmunológico fuerte. Estas necesidades sirvieron de motivación para unirse a la marca a fin de llevar el mensaje sobre la importancia de suplementarse con vitamina C y complejos de vitamina B, ingredientes activos en Emergen-C Energy Plus para ayudar a mantener un sistema inmunológico fortalecido.

Cada sobresito de Emergen-C Energy Plus proporciona Cafeína natural de té verde para ayudar a enfocar la mente, 250 gramos de vitamina C, y 7 vitaminas B, nutrientes claves que contribuyen a revitalizar y fortificar el cuerpo. La combinación de té verde y la vitamina C tienen acciones sinérgicas como antioxidantes que inclusive pueden ayudar a retrasar el envejecimiento prematuro . El calcio, magnesio, ácido fólico y potasio que también ofrece el producto contribuyen a respaldar el sistema inmunológico y a promover la energía para una vida activa.

Angel Garayalde, gerente senior de mercadeo de Emergen-C Puerto Rico, indicó que “para impartir esa chispa diaria de energía y sentirnos con ánimo, Emergen-C Energy Plus, con cafeína natural del té verde es una excelente alternativa para ayudarle a sacarle el máximo a su cuerpo todos los días”.

Resaltó el ejecutivo que Jorge Gelpí Pagan es una persona muy activa, que se destaca tanto en el plano profesional, de ayuda comunitaria y familiar. Ese dínamo diario de múltiples responsabilidades definitivamente requieren de ese empuje de energía y vitalidad que Emergen-C Energy Plus puede ofrecerle. “Contar con el apoyo de Emergen-C como parte de la rutina diaria brinda a todos la seguridad y tranquilidad de reforzar su sistema inmunológico y energía con innovadoras fórmulas que van a tono con sus estilos de vida y sus necesidades de bienestar”, finalizó diciendo Garayalde.

Para más información apuede acceder a la página www.emergenc.com.

