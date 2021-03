Así podrás usar las reacciones de Facebook en WhatsApp

Uno de los mayores atractivos que tiene la red social Facebook y su red de mensajería Messenger, son las reacciones. Ahora puede tenerlas en WhatsApp.

Me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece o me enoja, se encargan de dar vida a las publicaciones.

Por el momento, esta funcionalidad solamente está disponible para WhatsApp en su versión web y probamos que en realidad funciona.

Esto se instala como una extensión de Google Chrome que se añade a WhatsApp haciendo que puedan utilizarse las reacciones.

El proceso es sencillo y no toma más de 5 minutos, a partir de ahí, los mensajes a los que reacciones serán respondidos con el emoji correspondiente.

Cómo instalar reacciones en WhatsApp

Abrir este enlace: ‘WA Web for WhatsApp‘.

Presionar en el botón ‘Añadir a Chrome’.

Abrir en otra pestaña WhatsApp Web.

Una vez cargue la página, busque en su lista de extensiones el símbolo ‘+’, que está encerrado en su círculo y dele clic.

Cuando se abra un menú, seleccione la opción ‘Enable message reactions’.

Luego solo deberá colocar el cursor sobre cualquier chat de WhatsApp Web y las reacciones aparecerán.

Con este tutorial puedes empezar a usar las reacciones de Facebook en WhatsApp web, basta con pasar el cursor por encima del mensaje y estas aparecerán.

