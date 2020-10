Wyndham Grand Rio Mar anuncia nuevo director de golf y tenis

El Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort anunció el nombramiento de Seth Henrich como nuevo Director de Golf y Tenis del resort. Las instalaciones, hogar de dos campos de golf de campeonato de 18 hoyos, el Ocean y el River, son manejadas por Troon Golf.

Con vista al Océano Atlántico o al Río Mameyes del bosque tropical El Yunque, el Ocean Course, diseñado por los legendarios arquitectos del campo Tom y George Fazio, y el River Course, diseñado por el gran Greg Norman del World Golf Hall of Fame, ofrecen impresionantes vistas desde cada tee. Los huéspedes pueden practicar, además, en el moderno centro de tenis del complejo, que cuenta con 11 Har-Tru y dos canchas de tenis Laykold con iluminación para jugar por la noche. Lecciones privadas, clínicas, torneos están disponibles junto con alquiler de equipos, venta de artículos y accesorios en el Pro Shop.

Como Director de Golf y Tenis del resort con 20 años de experiencia en las industrias del golf, el fitness y la hospitalidad, Henrich supervisará el Rio Mar Country Club, que incluye la membresía del club, el centro de tenis, la administración de los campos de golf y las tiendas profesionales. Antes de unirse al Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, Henrich se desempeñó recientemente como director de golf en los campos de golf oficiales del World Golf Hall of Fame: King & Bear y Slammer & Squire en The World Golf Village Resort en San Agustín, Florida, en 2019. Antes de formar parte del World Golf Village, pasó 12 años en El Conquistador Resort en Fajardo, Puerto Rico, donde fue gerente general de operaciones del club. Henrich también fue director de golf en el Lucaya Beach and Golf Resort de 36 hoyos en la Isla Gran Bahama, Bahamas, y el profesional de golf en el Dorado Beach Resort and Country Club de 36 hoyos en Dorado, Puerto Rico.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Seth Henrich a Puerto Rico y que se una a nuestra familia aquí en Wyndham Grand Rio Mar", dijo el gerente general Nils Stolzlechner. "En medio de nuestras fases de reapertura, Seth será fundamental para crear la mejor experiencia de golf y tenis para nuestros miembros e invitados en nuestros galardonados cursos".

Graduado de la Universidad de Iowa con una Licenciatura en Ciencias en Gestión Deportiva, Henrich es un Miembro de Clase A de la PGA de América y ha sido reconocido como el "Merchandiser del Año" y "Profesional de Golf del Año" múltiple veces por la Sección PGA del Sur de la Florida. Además, se ha desempeñado como secretario y vicepresidente de la Sección PGA del Sur de la Florida y ha ganado el Premio Bill Strausbaugh de la PGA por asesorar a otros profesionales de la PGA, y el Premio Horton Smith por sus contribuciones sobresalientes y continuas en el desarrollo y la mejora de las oportunidades educativas.

Para obtener más información o para reservar una estadía en Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, visite wyndhamgrandriomar.com, riomarcountryclubpr.com o llame al 800-474-6627.

