Conferencias virtuales explora oportunidades para personas con Síndrome Down

La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down reafirmó hoy su compromiso con su comunidad de participantes de cara a los retos a consecuencia de la pandemia. Para ello, la entidad celebrará su conferencia virtual Multiplicando las Oportunidades para las Personas con Síndrome Down los días 3 y 24 de octubre.

“Los tiempos extraordinarios que vivimos no nos exenta de mantener la continuidad de nuestros servicios. Es importante que nuestros participantes y sus familiares sepan que no están solos. Con estas conferencias virtuales aprovechamos la tecnología para ofrecerles herramientas a padres, maestros y profesionales en cuanto al manejo adecuado de conductas no adaptativas que puedan presentar personas con Síndrome Down u otras condiciones, y que pueden impactar el desarrollo pleno de sus capacidades, habilidades y el desarrollo de su vida independiente”, dijo Marta Segarra Laracuente

Directora de Servicios Relacionados de la fundación.

Las conferencias contarán con la participación de destacados profesionales especialistas en diversos campos relacionados, incluyendo el Dr. Alexis Torres, psiquiatra de niños y adolescentes; el psicólogo Dr. Giovanni Martínez; y el Dr. Acisclo Marxuach, entre otros.

Algunos de los temas que se explorarán en las charlas son los retos de vivir con Síndrome Down en tiempos de COVID-19, herramientas y oportunidades disponibles para las personas con Síndrome Down, el manejo conductual para familias, el individuo y en el entorno académico, y las implicaciones del nuevo código civil para personas con discapacidades.

La conferencia virtual Multiplicando las Oportunidades para las Personas con Síndrome Down es una actividad libre de costo y requiere pre-registro, puesto que los espacios son limitados. El evento se llevará a cabo por la plataforma de videoconferencias Zoom. Para más información y hacer el pre-registro, favor llamar al 787.283.8210 y/o enviar correo electrónico a [email protected]

Con treinta años de historia en la isla, la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down cuenta con una larga trayectoria de logros gracias a la implementación de su enfoque integral de servicios a jóvenes y adultos. Realiza diversos talleres y terapias tales como taller pre empleo, talleres de empleo sostenible, terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla y terapia oro-motor, para así mejorar el nivel de independencia y desarrollo social de los participantes.

