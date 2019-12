Crean primer laboratorio de maquillaje puertorriqueño

La obsesión de los amantes del maquillaje y la moda de salir con un maquillaje glamouroso está super “trendy” y todos quieren tener lo último en la avenida.

Es por esto que la reconocida profesora y maquillista profesional Cynthia Isett ha logrado desarrollar a decenas de maquillistas profesionales y en base a la necesidad de traerles lo más novedoso, creó un laboratorio donde sus estudiantes y público en general pueden crear sus propios cosméticos.

Así como en los sueños de la mayoría de las mujeres que aman el maquillaje, en "The Make Up Lab by Cynthia Isett” que ubica en Aguadillas, todos se sienten en el paraíso.

“Debido a la inquietud de los clientes por no encontrar los colores que deseaban, ni conseguir productos que se adaptaran a sus necesidades específicas, decidí abrir el "lab" donde creamos cosméticos personalizados según el gusto del cliente. En el mismo pueden seleccionar colores y realizar su propia mezcla, elegir empaque, (olor y sabor en los productos que lo amerite) y hasta etiquetar el producto con el nombre que desee”, expresó Cynthia Isett sobre Make Up Lab.

Para mas información puede llamar al 787-643-3250.

