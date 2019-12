Junta evaluará contrato de la AEE

Antes de que finalice este año, la Junta de Control Fiscal (JCF) espera tener una determinación final sobre si aprueba o no el contrato para el plan médico de empleados en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según confirmó a Metro, Edward Zayas, portavoz del ente fiscal.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz González denunció el domingo a este diario que se trata del segundo proceso de subasta en que la corporación pública escoge a la aseguradora Triple-S para administrar ese plan médico pese a que volvió a ser el postor más oneroso en el proceso de subasta. El legislador agregó que, además de costarle más al país, se les reducen los beneficios a los empleados.

“En efecto, ahora mismo se está evaluando ese contrato”, sostuvo Zayas en entrevista telefónica. Añadió que antes que finalice el año podrían notificar si aprueban o no el contrato de $42 millones que otorgó la AEE a la aseguradora Triple-S.

Sin embargo, el portavoz del ente fiscal no quiso opinar sobre las críticas de Ortiz González en torno a la reducción de beneficios a los empleados de la AEE, pero aseguró que “todo está bajo la lupa”.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, defendió ayer la contratación con la aseguradora y planteó que la diferencia de costo con las otras licitadoras no necesariamente se traduciría en un ahorro para la corporación pública y que, finalmente, el concesionario privado deberá decidir el futuro de la cubierta médica de la AEE. “Si cambias a un plan que aparenta ser más barato, realmente le tienes que sumar a ese plan nuevo las reclamaciones que están corriendo, entonces empataste la pelea entre todos… Ustedes saben que vamos a traer a un privatizador, y ellos decidirán sobre el plan médico. Entonces, hacer un cambio ahora para hacer otro cambio después cuando no nos ahorra dinero, pues no vale la pena”, argumentó Ortiz.

Por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), señaló que, al momento, no tienen conocimiento de los términos del nuevo contrato. Advirtió que, en caso que el acuerdo vuelva a encarecer beneficios a los trabajadores, podrían convocar manifestaciones. “Estamos muy atentos a este [proceso] porque ya la AEE, de forma ilegal e unilateralmente, redujo dramáticamente la cubierta de plan médico de los trabajadores en enero de 2019. Nos redujo a tal nivel que nosotros tenemos que aportar en aumentos a copagos y deducibles el 52 % de lo que cuesta el plan médico”, indicó el líder obrero en entrevista telefónica.