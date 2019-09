Paciente de cáncer con metástasis crea evento para empoderar a mujeres

Para Darleen Savir, diseñadora de moda y paciente de cáncer en etapa cuatro, toda lucha tiene su lado lindo y no hay quien detenga a una mujer segura de sí misma. La joven de 29 años, que desde febrero decidió enfrentar su lucha contra el cáncer con una sonrisa y una mentalidad positiva, está convocando a cientos de mujeres a darse cita este próximo domingo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“A mí el cáncer no me ha limitado, me ha dado la oportunidad de conocerme, de valorarme y de ver la vida desde una perspectiva diferente. Creo que esta actitud ha sido mi mejor tratamiento durante estos meses y quiero que otras mujeres enfrenten sus luchas de esta manera”, expresó Savir.

Pese a que sus doctores le han dado días y meses de vida, Darleen se ha mantenido firme en su posición de enfrentar la metástasis con la mejor cara y actitud. Justamente esa actitud la ha proyectado en las redes sociales y se ha convertido en inspiración para muchas mujeres que, como ella, enfrentan algún diagnóstico.

El deseo más grande de esta joven del pueblo de Jayuya era hacer un evento en donde pudiera reunir a otras mujeres que estén enfrentando sus luchas para empoderarlas y motivarlas a seguir luchando de la manera en la que ella lo está haciendo. Recientemente, la organización INprende decidió cumplirle ese deseo junto a decenas de organizaciones y celebridades.

El evento, que comenzará a las 10:00 a.m. y culminará a las 4:00 p.m. contará con charlas de motivación, música y espacio de relajación para todas las participantes. Celebridades como Silverio Pérez, Kializ Ortega, Gilmarie López; Danny Rivera, Milly Méndez, Sofía Jirau, Yizette Cifredo, Lilly García entre otros estarán presente.

Para ser parte del evento las mujeres tendrán que entrar a luchalinda,org y registrarse. Ya 500 mujeres se han registrado para esta actividad que será totalmente libre de costos.