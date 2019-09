YouTube inaugura canal dedicado a la moda

Los fanáticos de la moda ahora podrán tener acceso a una nueva plataforma de contenido digital. Y es que YouTube lanzó hoy 'Fashion', su propia sección dedicada a contenido de la moda y estilo.

De acuerdo con un comunicado de prensa, este nuevo espacio presentará contenido original de los nombres más importantes de la industria, así como también el contenido popular que los usuarios esperan del mundo de YouTube. Cada estante está repleto de atractivos videos de creadores de moda y belleza, profesionales de la industria, editoriales y marcas de moda de lujo. Los usuarios podrán acceder a sección con tan solo un click en YouTube.com/Fashion.

"Cuando me uní a YouTube hace poco más de un año, inmediatamente vi el deseo insaciable de la plataforma de sumar más contenidos de moda y belleza, y los datos lo respaldan: de 2014 a 2018, el número de canales de Moda y Belleza en YouTube aumentó más de 6 veces, generando miles de millones de visitas solo en el último año" comentó Derek Blasberg, Director de YouTube Fashion and Beauty.

La respuesta es: ¡Darle a la gente lo que quiere! El objetivo de /Fashion es crear un destino final para el contenido de estilo que une a la fabulosa comunidad de creadores endémicos con los mundos más tradicionales de la moda y la belleza. Así, cualquiera que busque todo lo relacionado con esta temática ahora tendrá un lugar al que acudir e inspirarse con lo que ve.

Te podría interesar:

La plataforma tendrá una sección destacada dedicada al contenido y estilo donde puedes prepararte con Camila Coelho, unirte a Jenn Im para un desfile de moda de Fendi en Roma, ver a Ingrid Nilsen asistir a los Premios CFDA con Chanel y comentar los desafíos de estilo de Safiya Nygaard. ¿Buscas lo último en belleza? Consulta la sección "Beauty Today", donde podrás encontrar contenido de gurús como Jackie Aina y Huda Beauty.

Una de las partes más emocionantes del nuevo segmento de Moda y Belleza ha sido la colaboración entre las marcas de moda y creadores de YouTube. Louis Vuitton, por ejemplo, se asoció con Emma Chamberlain y los Dolan Twins; Dior, por su parte, invitó a Wengie, Merrell Twins, Dulceida y Junapa Zurita a sus shows en los últimos 12 meses para crear contenido de moda fabuloso.

También YouTube ha ayudado a creadores establecidos a dar la bienvenida a nuevos profesionales de la moda a la plataforma, como cuando Violet Chachki, ganadora de RuPaul Drag Race (y creador incipiente de YouTube) se unió a Gigi Gorgeous para un make over de maquillaje.

Justo a tiempo para el inicio del Mes de la Moda de septiembre, /Fashion transmitirá en vivo las últimas colecciones directamente desde la pasarela, incluidos Ralph Lauren, Michael Kors, Dior y más. También te llevaremos detrás de escena con "Historias de estilo", para darte una visión interna de la industria con contenido de los favoritos de la moda, como Alexander Wang, Rosie Huntington-Whiteley y Alexa Chung.

Otra de las novedades es, que vienen nuevas voces de toda la industria a YouTube, incluyendo profesionales de la moda, editores y marcas. Uno de los grandes proyectos fue "Being Naomi", el nuevo canal de Naomi Campbell que cubre desde su rutina previa a un vuelo hasta su emocionante regreso a la pasarela de Valentino. Ve detrás de escena con LOVE Magazine y British Vogue para conocer nuevos íconos de la industria y únete a Gucci para "Second Summer of Love" su colaboración con Frieze.

El objetivo es hacer de YouTube.com/Fashion un lugar diverso e inclusivo donde encontrar las últimas tendencias de moda y belleza. En los próximos meses más voces internacionales se sumarán a este espacio, incluyendo más mercados globales. Explora esta nueva sección, inspírate con todo el contenido disponible y compártelo con amigos. ¡Asegúrate de volver seguido, ya que siempre habrá algo nuevo para descubrir!