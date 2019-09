Hombre relata como vio ahogarse a su esposa en medio de Dorian

Un hombre relató en entrevista con CNN el angustioso momento cuando su esposa se ahogó en medio de los estragos que causaba el huracán Dorian en Bahamas el pasado fin de semana.

Howard Armstrong contó sorprendido que no pudo recuperar el cuerpo de su amor luego que su casa pareciera un océano, donde nadaban sus mascotas y los muebles se movían de un lado a otro.

"Ella estaba de pie sobre los armarios de cocina hasta que se desintegraron. Entonces me quedé con ella y luego ella se ahogó estando conmigo. Nunca la recuperé. Se fue. No pude encontrar su cuerpo. Con suerte, después que baje la marea", indicó el hombre.

Aumenta la cifra de muertes en Bahamas por Dorian El ministro de salud de las Bahamas informó que la cifra de muertes en el archipiélago por el huracán Dorian subió a 20

Las últimas palabras que le dijo su esposa fue que pensaba que moriría. "Creo que voy a morir y yo le dije 'no, tú no vas a morir'. Bebió un poco de agua y eso fue todo. Fue tan rápido que no podía creer que hubiera pasado. Fue horrible".

El ministro de salud de las Bahamas Duane Sands dijo ayer, miércoles, a The Associated Press que la cifra de fallecimientos por Dorian en el archipiélago se ha elevado a 20, y se prevé suba más.

Sands sostuvo por la noche que 17 víctimas murieron en las Islas Ábaco y tres en Gran Bahama. Indicó que tres de las 20 fallecieron tras ser transportadas a un hospital en la cercana Nueva Providencia.

