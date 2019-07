Ciencias Médicas lidera creación de mapa de calor intra-urbano en Puerto Rico

Con el propósito de abordar el calor extremo como una de las amenazas a la Salud Pública, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico lideró, en colaboración con el Institute for Sustainable Solutions de la Universidad Estatal de Portland el Programa de Vigilancia de Calor de CAPA en Puerto Rico, se informó el martes.

La innovadora campaña de monitoreo de calor intra-urbano se realizó durante el pasado mes de junio como parte del Proyecto de Investigación Urban Resilience to Extreme Weather Events-SRN.

"Los episodios de calor extremo son cada vez más comunes en todo el mundo, incluyendo Puerto Rico. La frecuencia, duración e intensidad de los episodios de calor extremo están provocando problemas de salud pública en la mayoría de las ciudades de latitudes medias y continentales. Con la urbanización, cambios en el uso del suelo y la transformación del paisaje se ha afectado el clima local, fomentando directa e indirectamente el efecto de Islas de Calor (en inglés: Urban Heat Island) con impactos potenciales en la morbilidad y mortalidad por calor entre poblaciones urbanas vulnerables”, señaló el doctor Pablo Méndez Lázaro, investigador de la NASA–Early Warning of Synoptic Air Quality Events to Improve Health and Well Being in the Greater Caribbean través de una comunicación escrita.

Explicó que, como parte del proyecto, voluntarios de ciencia ciudadana recolectaron mediciones de temperatura y humedad en el suelo en toda la ciudad; condujeron en 10 áreas designadas, con sensores de temperatura montados a unos 2 metros del suelo. Los datos se recopilaron en tres intervalos de una hora (6 a.m., 2 p.m. y 7 p.m.) para tener en cuenta las variaciones ambientales en el área metropolitana.

“Un mejor entendimiento de cómo se distribuye el calor en la ciudad y cómo estos eventos de calor afectan la salud de la población proporcionará una herramienta útil para la toma de decisiones y para mitigar los efectos de las altas temperaturas en la salud pública. El mapa de calor intra-urbano será útil para los oficiales de salud, el personal de preparación de emergencias, el Servicio Nacional de Meteorología y los residentes de San Juan, ya que ayuda a prepararse para mitigar los efectos potenciales de las amenazas relacionadas al calor”, expuso el doctor Méndez Lázaro.

Resaltó que el proyecto logró levantar un registro de alrededor de 30 horas de datos meteorológicos. El objetivo general es producir mapas detallados de la isla Urban Heat en San Juan. Estos resultados se probarán con profesionales y funcionarios que colaboran para validar los modelos de toma de decisiones y apoyo a diversos grupos de interés.